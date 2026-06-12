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Muere a los 86 años Brito, campeón mundial con Brasil en México'70

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El exfutbolista brasileño Hércules Brito Ruas, campeón del mundo con la selección de Brasil en el Mundial de México de 1970, ha fallecido a los 86 años, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este jueves.

"Brito nos deja como uno de los mejores defensas de la historia del fútbol brasileño. Todos recordaremos para siempre su contribución durante el Mundial de 1970 a nuestro tercer título mundial. Que su espíritu de lucha sea una inspiración para nuestros jugadores que competirán en el Mundial de 2026", subrayó el presidente de la CBF, Samir Xaud, en la web del organismo.

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Brito jugó todos los partidos de aquella Copa del Mundo y formó pareja con Wilson da Silva Piazza para liderar la defensa brasileña durante el torneo celebrado en México en 1970, una pareja que combinada la fuerza y físico del primero con la calidad técnica del segundo.

El defensa, 61 veces internacional con la 'Canarinha' entre 1964 y 1972, comenzó su carrera en el Vasco da Gama y jugó en otros clubes importantes como Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico-PR. Es el séptimo miembro de aquella campeona del mundo que fallece tras Everaldo, Fontana, Félix, Joel Camargo, Carlos Alberto Torres y Pelé.

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