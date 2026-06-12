Gobierno vasco dice que la "línea roja" para traer el Mundial a Euskadi es un "acuerdo equilibrado" con la FIFA

La consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que la "línea roja" para que Euskadi sea sede del Mundial 2030 es un "acuerdo equilibrado" con la FIFA y ha advertido que no van a "firmar un cheque en blanco".

En el pleno de control de este viernes en el Parlamento vasco, Bengoetxea a respondido a la portavoz de Vox, Amaia Martínez, que ha preguntado "cuáles son las líneas rojas" que ha fijado el Gobierno Vasco en relación a la celebración en Euskadi del Mundial 2030, después de la presentación a la FIFA de una candidatura conjunta de las ciudades de Bilbao y San Sebastián para que San Mamés y Anoeta sean sede única y se jueguen dos partidos en cada estadio.

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En su intervención, Amaia Martínez ha acusado a las instituciones vascas, "lideradas por el Gobierno vasco", de estar mostrando "muchas reticencias" y de "marear la perdiz con argumentos absolutamente falaces, como gasto excesivo e inconvenientes varios para los vascos". Así, ha dicho que cuando "nos hablan de líneas rojas infranqueables y que el País Vasco no acogerá el Mundial a cualquier precio, están intentando instalar un relato falso" porque "no estamos ante un debate de tipo económico, ni logístico ni sobre la capacidad organizativa".

El PNV, ha denunciado, "quiere entretenernos y distraernos con debates artificiales porque las verdaderas razones son inconfesables y no se atreven a verbalizarlas públicamente". Según ha asegurado, las "verdaderas líneas rojas" son que el Mundial "no pueda servir para identificar el País Vasco con España" y ha añadido que "se quiere trasladar la imagen de que el Mundial 2030 será organizado por cuatro países, España, Marruecos, Portugal y un cuarto que se llama Euskal Herria".

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Asimismo, ha afirmado que "la presencia irrenunciable del euskera y de un mar de ikurriñas son elementos claves para proyectar la imagen de la marca Euskal Herria como algo ajeno a la marca España, y este es uno de los objetivos del PNV", al que ha acusado de buscar que "España no juegue ningún partido en las sedes vascas".

"Esta línea roja sabemos que se está negociando y que es una de las contraprestaciones que permite a Sánchez mantener el apoyo. Si el Mundial recala finalmente en el País Vasco, está asegurado que España no jugará ni en Bilbao ni en San Sebastián", ha afirmado.

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PROCESO LARGO

En su contestación, Ibone Bengoetxea ha dicho que "la sociedad vasca sabe que dos ciudades, Donosti y Bilbao, han manifestado su intención de optar a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol que organiza la FIFA, y lo saben porque ambas capitales, con sus alcaldes a la cabeza, lo hicieron público en un proceso que es largo y que tiene múltiples contrastes".

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La consejera ha señalado que, "durante ese largo camino que lleva la elección de las sedes definitivas, se han ido produciendo diferentes hitos", entre los que ha citado "visitas de la FIFA, análisis de las propuestas, asunción de compromisos y acuerdos previos".

Todo ello, ha asegurado, se ha realizado "con pulcritud por parte de las dos ciudades que han comunicado y explicado cuáles son sus intenciones, así como los compromisos que una eventual elección acarrearía".

Tras destacar el trabajo desarrollado por San Sebastián y Bilbao para desarrollar sus candidaturas, ha advertido que "ser una de las ciudades elegidas en el mayor evento deportivo a nivel mundial, tiene implicaciones que trascienden las competencias del ámbito mundial" en materia de "seguridad, sanidad, transporte, logística, flujos de personas, así como otras cuestiones relativas a legislación territorial o autonómica, de índole fiscal o incluso de respeto a las lenguas oficiales".

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"Y todo ello hace que los distintos niveles administrativos de la comunidad autónoma vasca nos hayamos implicado en esta empresa porque consideramos que es una verdadera apuesta de país", ha remarcado, para insistir en que organizar un mundial es "una cuestión muy seria y un reto como país", por lo que, según ha resaltado, lo que están haciendo es "sumar fuerzas y remar en la misma lucha".

Bengoetxea ha señalado que una organización como la FIFA plantea también "condiciones y exigencias, que no son ni pocas ni menores, de diversa índole", relativas a "inversiones, organización del transporte público, limitaciones a la movilidad ciudadana, uso exclusivo de espacios, exenciones fiscales, adecuación de la legislación autonómica a sus requerimientos y organizar partidos de prueba para garantizar que somos capaces de poner en marcha grandes eventos".

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Ibone Bengoetxea ha asegurado que Euskadi está trabajando "con ambición, sensatez, responsabilidad y con sentido común y de país la posibilidad de traer el Mundial Euskadi", pero ha advertido que "lo que no vamos a hacer es firmar un cheque en blanco o atarnos de pies, manos y boca a los designios de la FIFA".

"Para organizar un Mundial en Euskadi, al que Euskadi dice sí, tendremos que llegar a un acuerdo. Esta es la línea roja, un acuerdo equilibrado con la FIFA y en esos estamos", ha reiterado

Por último, ha insistido en que la propuesta planteada a la FIFA de un única sede con dos estados es "más razonable, más sostenible económicamente, más adaptable a nuestra realidad y más asumible para el conjunto de la ciudadanía vasca, que es a quien nosotros nos debemos".

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