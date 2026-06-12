El presidente del Sevilla se ha "planteado dimitir" debido a las "amenazas de muerte"

Sevilla, 12 jun (EFE).- El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha admitido este viernes en rueda de prensa que se ha "planteado 700 millones de veces" dimitir de su cargo porque "no es agradable recibir amenazas de muerte por teléfono o desde un coche aparcado" en la puerta de su casa.

"A nivel personal, esto no merece la pena, pero debo seguir dando pasos, por responsabilidad, para garantizar el futuro y la supervivencia del Sevilla. Me gustaría tener 200 millones de euros para fichajes y aspirar a la Champions, pero la obligación es generar plusvalías", ha señalado el dirigente tras la presentación como director deportivo de José Ignacio Navarro.

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Del Nido ha explicado que "el capital es el que regenta a la sociedad anónima deportiva" y que él permanecerá en su puesto porque el Sevilla vive "un periodo transitorio debido al proceso de venta" durante el que "los accionistas han decidido que este consejo de administración seguirá dirigiendo el club".

El mandatario sevillista ha reconocido que "la temporada 25/26 ha sido dura", aunque resaltó el cumplimiento del "objetivo de mantener la categoría a costa de haber sufrido lo que no se debería haber sufrido", si bien recordó que se vio obligado a "vender el verano pasado a tres jugadores por 70 millones e invertir sólo 250.000 euros en fichajes".

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Esta política la asume Del Nido como "necesario para regenerar económicamente al club", cuya "estructura de costes se ha aligerado en 100 millones en las dos últimas temporadas", algo que "tanto la LaLiga como los inversores que se interesan por el Sevilla consideran que es lo correcto".

Así, el presidente sevillista incidió en que "la cuenta de pérdidas y ganancias se va a mejorar con respecto a las dos últimas temporadas", por lo que "la situación económica está controlado, pero hay un problema para inscribir a los jugadores" que paliaría "si se hiciera una ampliación de capital, pero esa ampliación de capital no es necesaria para la supervivencia del club". EFE

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