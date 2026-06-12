Los Sabandeños abren la espera musical que ameniza la llegada de León XIV al Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Miles de fieles congregados en la Dársena de los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife ya aguardan con alegría, musicalidad y mucha energía la llegada del Papa León XIV, que este mediodía oficiará la Eucaristía que pondrá fin a su viaje apostólico a España.

Los primeros minutos de espera han sido amenizados por la actuación musical de Los Sabadeños, a los que le seguirá Guan Magec y Chago Melíán, ante una marea humana de más de 30.000 personas que están siendo testigos de un repertorio especial para la ocasión.

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A su salida al escenario, Los Sabandeños han interpretado ante el público una isa a la Virgen de Candelaria, una Malagueña al Cristo de La Laguna, y el tema musical 'Llamarme guanche'.

Ángeles, una tinerfeña llegada desde el municipio de Icod de Los Vinos --"llevamos aquí desde las 6.30 horas de la mañana--, transmite a Europa Press la ilusión que le hace ser testigo este viernes de la llegada del Papa a la isla y de asistir a una celebración eucarística oficiada por él mismo: "Como cristiana, siempre he querido ver a un Papa. Si Dios quiere, hoy, ese deseo se hace realidad".

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El mismo sentimiento de alegría lo comparte Mercedes, otra ciudadana tinerfeña que se siente afortunada de acontecer un evento "único y especial" que es ·"histórico" para las Islas Canarias. "Vengo con mi familia de la Iglesia", subraya cuando recuerda a los vecinos que la han acompañado en su viaje hasta la capital tinerfeña.

Y entre el público que asistirá esye mediodía a la Santa Misa oficiada por el Papa León XIV en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se encuentran también las religiosas Margarita y Ángeles, de las Hijas de María Madre de la Iglesia, procedentes del Puerto de la Cruz: "Este evento es único. El Papa da mucha paz. Confiamos en que este acontecimiento ayude a aumentar la fe del público", confiesan.

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En los momentos previos a la Eucaristía, que arrancará sobre las 12.15 horas, se ha proyectado un vídeo con imágenes de celebraciones, encuentros y acontecimientos significativos de las diferentes islas que conforman la Diócesis, acompañado con mensajes del obispo.

Pasadas las 9.30 horas de la mañana, la Virgen de Candelaria, que junto a la imagen del Cristo de La Laguna tendrá un lugar especial en la Santa Misa, ha llegado al altar donde este viernes se celebrará la Eucaristía. Lo ha hecho vestida de amarillo, que hoy evoca los colores de la bandera del Vaticano, con detalles en azul y blanco, que también recuerdan a las tonalidades de la bandera de Canarias.

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El altar de la Santa Misa en Santa Cruz también contará con otros elementos simbólicos canarios, como la roca volcánica y la vegetación autóctona. El mar también será otro de los elementos protagonistas "silenciosos" de este encuentro religioso, en donde también se situarán tres cayucos llegados de Senegal, que serán "memoria y consciencia" de la crisis migratoria padecida en las islas.

Tras su recorrido a bordo del 'papamóvil' por la capital --Leoncio Rodríguez, avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, Plaza del Cabildo, avenida Marítima y avenida Francisco La Roche--, y recién llegado de su visita a La Laguna, donde tiene previstos encuentros con migrantes, el Papa León XIV llegará al Puerto de Santa Cruz sobre las 12.15 horas.

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