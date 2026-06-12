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Las aerolíneas europeas se disparan hasta más de un 7% en Bolsa tras el anuncio de Trump del fin a la guerra

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Las aerolíneas europeas se disparaban hasta más de un 7% en Bolsa después de que del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado haber "puesto fin" a la guerra con Irán, con el precio del petróleo a 88,3 dólares al inicio de la sesión.

En concreto, los títulos de IAG se disparaban en el Ibex 35 con una subida de más del 6%, hasta los 5,015 euros, pasadas las 10.15 horas.

En España, las otras dos firmas turísticas del selectivo español también avanzaban en terreno positivo, con un alza del 3,10% en Amadeus y del 2,66% en Aena, marcando un precio de 51,31 y 25,84 euros, respectivamente.

Además, en el mercado continuo, los títulos de eDreams también marcaban un importante aumento de valor, por encima del 7%, mientras que en Melía Hotels International marcaba un avance más comedido (+2,24%).

Ya en terreno europeo, las subidas de la aerolíneas del continente se situaban entre el 6% y 7%: Ryanair (+7,36%), Air France-KLM (+7,54%), Grupo Lufthansa (+6,81%), Wizz Air (+7,12%). Por su parte, easyJet crecía un 4,20% en su valor bursátil.

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En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 2,3% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 88,3 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 2%, hasta los 85,9 dólares

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