La patronal CEAV subraya que viajar con agencia es "clave" en un contexto geopolítico complejo

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha presentado hoy en Madrid el I Congreso Nacional de Agencias de Viajes, destacando la importancia del sector en un contexto internacional cambiante y su papel dentro de la cadena de valor turística y celebrando, a su vez, el fuerte crecimiento del sector durante este primer trimestre de 2026 donde ven resultados "récord" (+12,1%), según ha destacado CEAV durante la presentación.

El presidente de CEAV, Carlos Garrido, por su parte ha destacado el sólido crecimiento del sector de las agencias de viajes, creciendo un 12,1% interanual y subrayando su "papel fundamental" tanto en el turismo emisor como en el receptivo, así como su relevancia en la evolución y dinamización de la actividad turística en España.

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Garrido, ha apuntado también que el Congreso nace como una "cita imprescindible para el sector", para poner en común soluciones y debatir sobre este crecimiento y los problemas de tensiones geopolíticas que afectan a muchas agencias, concebido este espacio útil y participativo para compartir visión y estrategia, debatir desafíos y encontrar herramientas de crecimiento.

Desde CEAV se ha puesto en valor la importancia de viajar a través de agencias de viajes como garantía de confianza y asesoramiento profesional en un entorno de cambio constante para la industria turística.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo, ha puesto de manifiesto la preocupación del sector ante la situación geopolítica actual, señalando que las agencias de viajes son "clave" en este contexto para viajar de forma más segura en un escenario marcado por conflictos y tensiones internacionales como los actuales.

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Izquierdo además ha destacado el papel de Madrid como centro internacional de reflexión turística y la relevancia de las agencias de viajes en la calidad y profesionalización del modelo turístico.