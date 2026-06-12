Hamás destaca el ambiente "constructivo" en las conversaciones entre facciones palestinas en Egipto

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha destacado el ambiente "constructivo" en los encuentros entre facciones palestinas que están teniendo lugar en Egipto y ha apuntado a una "posición nacional unificada" de cara a la posible aplicación de la segunda fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, tras el acuerdo en octubre de 2025 para poner en marcha el pacto y poner fin al conflicto.

Hosam Badran, miembro del brazo político del grupo islamista, ha resaltado que "los encuentros entre las facciones palestinas en El Cairo están teniendo lugar de forma positiva y constructiva". "Hay un consenso sobre una posición nacional unificada sobre una 'hoja de ruta' presentada para aplicar la segunda fase del plan del presidente (estadounidense, Donald) Trump", ha destacado.

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Asimismo, ha desvelado que Hamás "continúa sus reuniones" con los mediadores del acuerdo de octubre con "un espíritu positivo y responsable" y con el objetivo de "lograr que esta ronda de contactos sea un éxito" para "proteger a la población e impedir los objetivos y planes de la ocupación", en referencia a Israel, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Esta ronda de negociaciones ha logrado avances reales sobre los que se puede construir, y pedimos que se obligue a la ocupación a detener las violaciones y los crímenes en Gaza, y a cumplir plenamente con sus obligaciones", ha zanjado Badran, en el marco de unos contactos que arrancaron el 5 de junio para intentar lograr avances en la aplicación del acuerdo de alto el fuego.

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Hamás ha subrayado en varias ocasiones que la transición a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego depende de la capacidad de los mediadores y garantes para lograr que Israel ponga fin a sus ataques y aplique totalmente el alto el fuego. Las discusiones en El Cairo abordan además el asunto del posible desarme del grupo palestino, que rechaza dar este paso si no hay un fin de la ocupación de Gaza.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado más de 980 los muertos por ataques del Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor del alto el fuego. Además, han cifrado en cerca de 73.000 los muertos y 173.200 los heridos a causa de la ofensiva de Israel, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial--.

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