Eslovenia levanta los controles en las fronteras con Hungría y Croacia a petición de la UE

Zagreb, 12 jun (EFE).- La Policía de Eslovenia retiró este viernes el control migratorio que introdujo de forma temporal en octubre de 2023 en las fronteras con Croacia y Hungría, dentro del espacio Schengen de libre circulación, después de que la Comisión Europea así lo pidiera la semana pasada.

El cambio fue decidido por el nuevo Gobierno conservador de Janez Jansa, que aplicará "medidas compensatorias" cerca de las fronteras y en el interior del país, en lugares que presentan un mayor riesgo de migración y delincuencia transfronteriza.

El Gobierno planea también mejorar la cooperación con las policías de los países vecinos a través del intercambio de datos y un refuerzo de las patrullas mixtas.

El director general de la Policía eslovena, Danijel Lorbek, anunció el jueves que los agentes retirados de los pasos fronterizos se dedicarán a otras tareas, incluida la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor este viernes.

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Este año, afirmó Lorbek, el número de cruces fronterizos ilegales ha aumentado en más del 60 por ciento.

Bruselas recomendó el 2 de este mes a nueve países de la UE —Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia— que trabajaran para "eliminar progresivamente" los controles fronterizos internos, apostando por alternativas como controles policiales no sistemáticos o identificación biométrica. EFE

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