Santa Cruz de Tenerife entrega a León XIV una réplica a escala de la Cruz Fundacional

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, hizo entrega este viernes al Papa León XIV de una réplica a escala de la Cruz Fundacional de Santa Cruz de Tenerife.

El alcalde, acompañado por toda la corporación, dio así la bienvenida al Santo Padre a la ciudad de Santa Cruz, en la que se ha convertido en la primera visita de un papa en los 532 años de historia del municipio.

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La pieza entregada a León XIV no solo representa uno de los elementos más reconocibles del patrimonio santacrucero, sino también la voluntad de la ciudad de compartir con el máximo representante de la Iglesia Católica una parte de su historia.

El gesto del alcalde simbolizó el encuentro entre tradición, fe y memoria colectiva, convirtiendo la entrega en un recuerdo imborrable de una jornada que quedará marcada en la historia reciente de Santa Cruz de Tenerife, recoge una nota del consistorio.

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Además, el regidor municipal le hizo entrega de una carta elaborada por el alumnado de 6º de Primaria del colegio Hispano Inglés, escrita en representación de todos los niños y niñas de los centros educativos del municipio.

Junto a ella, le obsequió con una figura artesanal que representa un cayuco, también de parte de los estudiantes, como símbolo de una de las principales realidades que motivan la visita del Papa a Canarias: el fenómeno migratorio.

A través de estos presentes, los menores quisieron trasladar un mensaje de esperanza, amor, unidad y solidaridad, poniendo en valor la importancia de acoger a quienes llegan en busca de un futuro mejor y reafirmando el compromiso de las nuevas generaciones con una sociedad más humana, inclusiva y fraterna.

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Bermúdez apuntó, tras este encuentro, que han querido dar la bienvenida a Santa Cruz con un elemento que representa sus "orígenes", que le dio nombre a la ciudad hace 532 años y que ahora "ya es parte de la historia de la visita de su Santidad a la ciudad".

El alcalde añadió que han querido entregar este obsequio a León XIV en nombre de todo el pueblo de Santa Cruz, y así se lo ha transmitido.

El obsequio, concebido como un homenaje a la identidad y a las raíces de Santa Cruz, a propuesta del alcalde, José Manuel Bermúdez, encerraba tras de sí una intensa labor desarrollada en tiempo récord.

En apenas dos semanas, un equipo multidisciplinar de profesionales logró materializar una reproducción fiel de la emblemática cruz, combinando técnicas artesanales tradicionales, tecnología de vanguardia y un riguroso trabajo de documentación patrimonial.

DIGITALIZACIÓN

Para poder llevar a cabo a la digitalización de la Cruz Fundacional, realizada por iLoveTheWorld, la pieza fue cuidadosamente descolgada para proceder a su escaneado tridimensional de alta precisión.

Esta fase constituyó uno de los mayores desafíos del proyecto porque el objetivo era reproducir con absoluta fidelidad cada detalle de la cruz, incluyendo las huellas del paso del tiempo, desgastes, relieves, inscripciones, elementos ornamentales y las características tanto de la estructura de madera como de las piezas de plata que la conforman.

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Tras obtener el modelo digital, comenzó un minucioso proceso de postproducción destinado a adaptar la pieza original, de grandes dimensiones, a un formato reducido de aproximadamente 30 centímetros.

Durante esta etapa se optimizaron y reinterpretaron determinados elementos para garantizar su correcta visibilidad y legibilidad a menor escala, manteniendo en todo momento el máximo rigor y fidelidad respecto a la obra original.

La fabricación de la réplica se llevó a cabo mediante técnicas de joyería artesanal.

El modelo definitivo fue impreso en una resina especial apta para fundición y posteriormente trasladado a plata mediante el tradicional sistema de microfusión.

Debido a la complejidad de la pieza y a las limitaciones técnicas del proceso, la cruz tuvo que ser dividida en múltiples fragmentos que posteriormente fueron ensamblados de forma manual hasta reconstruir el conjunto completo.

UNA PIEZA ÚNICA

El resultado fue una pieza única concebida para estar a la altura de un acontecimiento histórico para Santa Cruz de Tenerife y de la relevancia institucional que suponía su entrega al Santo Padre.

Este proyecto ha sido desarrollado de forma conjunta por las empresas canarias iLoveTheWorld, Garhem3D y Al Zahra Joyeros Artesanos, cuyos profesionales aunaron conocimiento técnico, experiencia artesanal y capacidad de innovación para completar en un tiempo récord una obra de gran complejidad y profundo significado simbólico para la ciudad.

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La elaboración de la réplica de la Cruz Fundacional contó con la participación del joyero artesano Rafael Molina, responsable de Al Zahra Joyeros Artesanos, una empresa con más de dos décadas de trayectoria especializada en trabajos de orfebrería, reproducción patrimonial y elaboración de piezas institucionales de alta precisión.

En el caso de la réplica de la Cruz Fundacional entregada a León XIV, el trabajo de orfebrería resultó fundamental para trasladar al metal una reproducción fiel de la pieza original, combinando técnicas artesanales tradicionales con los más avanzados procesos de digitalización y fabricación de precisión.

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife agradece la implicación de todas las personas y entidades que participaron en esta iniciativa, que constituye un ejemplo de la excelencia del tejido profesional canario y de su capacidad para afrontar proyectos de alta exigencia técnica y patrimonial.