Agencias

Cuba anuncia la entrada de "nuevos actores" en el turismo tras la salida de las hoteleras

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La Habana, 12 jun (EFE). - El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, anunció este viernes que su Gobierno permitirá modalidades de inversión en el turismo "con nuevos actores" con el fin de aprovechar la infraestructura hotelera de la isla tras la reciente salida parcial o total de grandes cadenas hoteleras extranjeras.

Cuba debe ir "a nuevas modalidades, con nuevos actores, en el turismo para explotar toda esa infraestructura que tenemos", argumentó. "No podemos pensar en este momento solo en las grandes cadenas, pues muchas de ellas por la presión del Gobierno de Estados Unidos se han retirado del país", señaló.

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Díaz-Canel avanzó hoy en la televisión nacional varias de las trasformaciones que se gestionan a nivel gubernamental en materia financiera, económica y social, las cuales se presentarán para su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) en su sesión de julio próximo. EFE

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