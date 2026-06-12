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Ucrania alerta de posibles ataques rusos con misiles balísticos de medio alcance

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Las fuerzas de Ucrania han alertado este viernes de que el Ejército ruso podría atacar inminentemente el territorio con misiles balísticos 'Oreshnik' de medio alcance, por lo que ha pedido a la población estar alerta y pendientes de las posibles indicaciones de las autoridades.

"A lo largo del día de hoy, existe una alta probabilidad de que el enemigo utilice misiles balísticos de alcance intermedio lanzados desde las instalaciones Kapustin Yar. ¡No ignoren las señales!", ha indicado la Fuerza Aérea ucraniana en un mensaje difundido a través de Telegram. Estas instalaciones se encuentran situadas en la región rusa de Astracán, en el suroeste del país, cerca de la frontera con Kazajistán.

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Poco antes de la medianoche del jueves, el Ejército de Ucrania emitió otra alerta a nivel nacional por el posible lanzamiento de misiles, una advertencia que se mantuvo durante casi 15 minutos pero que no se vio seguida de este tipo de ataque por parte de Rusia.

Al menos tres personas han muerto en el último cruce de ataques por parte de las fuerzas de Ucrania y Rusia a ambos lados de la frontera durante la noche, dos de ellos en la región rusa de Briansk, donde el Ejército ucraniano ha atacado la localidad de Suzemka con fuego de artillería.

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El gobernador interino de la región, Egor Kovalchuk, ha confirmado los dos decesos en un mensaje en su cuenta de Telegram, mientras que las autoridades ucranianas han indicado que una mujer de 44 años ha muerto cuando se dirigía a un refugio durante los ataques rusos perpetrados a lo largo de la noche.

La mujer trabajaba para la red ferroviaria ucraniana y el ataque tuvo lugar en la provincia de Sumi, tal y como ha explicado la propia compañía. Otra mujer, también trabajadora de una estación, ha resultado herida. Posteriormente, tres personas han resultado heridas en otro ataque contra la ciudad de Mikolaiv, en el sur del país.

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