Agencias

El Museo Reina Sofía confía a Ikea el diseño y creación de varios de sus espacios

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El Museo Reina Sofía e IKEA han suscrito un convenio para el mecenazgo del proyecto de interiorismo consistente en el diseño y creación de diferentes espacios en el claustro de la Planta 2 del Edificio Sabatini a partir del suministro e instalación de mobiliario, complementos y accesorios por parte de la empresa.

Así, la sede principal del Reina Sofía, que está compuesta por el Edificio Sabatini y el Edificio Nouvel, y con una superficie total aproximada de 84.000 metros cuadrados, ha contado con Ikea para "actualizar y crear espacios comunes" que sirvan de descanso del público y dotando estas áreas de mobiliario "confortable, eficiente y con opciones multifuncionales".

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"La propuesta pretende trasladar una sensación de hogar al entorno museístico incorporando la esencia escandinava (funcional, accesible y acogedora) y adaptándola a las necesidades de un espacio de alto tránsito mediante soluciones prácticas, versátiles y confortables", explica la pinacoteca en un comunicado.

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