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Turquía pide a EEUU e Irán el fin de la escalada y que reanuden las negociaciones

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El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha reiterado este jueves que Estados Unidos e Irán deben poner fin a la escalada bélica que mantienen con acciones cruzadas los últimos dos días y que, por el contrario, reanuden el proceso de negociaciones.

"Los ataques recíprocos que comenzaron hace dos días hacen temer una escalada", ha afirmado el titular de Exteriores en rueda de prensa desde Bulgaria, donde participa en un encuentro del Proceso de Cooperación de Europa del Sudeste.

"Recomendamos a las partes que pongan fin a sus ataques mutuos y reanuden las negociaciones", ha añadido. Fidan ha recordado así que Washington y Teherán estaban sumidos en un proceso de conversaciones y relativamente cerca de cerrar un acuerdo, según declaraciones recogidas por el diario 'Hurriyet'.

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Por ello, ha señalado que los últimos meses de goles en Oriente Próximo han evidenciado que las acciones militares no conducen a ninguna parte, recalcando la necesidad de volver a la mesa de negociación "a pesar de que el proceso pueda poner los nervios de punta". "Hay que reanudar las negociaciones", ha zanjado.

Turquía ha participado entre bambalinas en los esfuerzos diplomáticos para sentar a la mesa de negociaciones a Estados Unidos e Irán en unos contactos que lidera Pakistán, país que se ha apoyado en China y en vecinos del golfo Pérsico para las conversaciones puedan poner fin del conflicto y permitan la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

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