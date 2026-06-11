Rutte reconoce que gastar más en defensa "no es fácil" tras la dimisión del ministro británico de Defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha admitido que el incremento del gasto en defensa acordado por los aliados "no es fácil" de llevar a cabo, después de conocer la dimisión del ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, por una disputa sobre el gasto militar entre críticas por no destinar los recursos necesarios para la defensa del país europeo.

"Por supuesto, no es fácil, porque al final siempre hay que hacer concesiones con otros gastos que también son importantes. Pero la tarea fundamental de todo gobierno es, en última instancia, mantener al país seguro y garantizar una economía fuerte", ha indicado en una rueda de prensa desde la sede de la OTAN, tras reunirse con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store.

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Rutte ha respondido así al ser preguntado si la dimisión del ministro de Defensa británico pone de relieve que el aumento del gasto en defensa no es fácil. El jefe de la OTAN ha expresado su "respeto" a Healey y ha evitado dar una mayor valoración al asunto, al confesar que acababa de conocer la dimisión.

En este sentido, ha puesto en valor el "esfuerzo" que "todos los países de la Alianza", incluido Reino Unido, están haciendo para incrementar el porcentaje del PIB que destinan a Defensa, que se fijó en el 5% en la última cumbre de La Haya celebrada en el verano de 2025.

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Para el también ex primer ministro de Países Bajos, una defensa y una economía fuertes son "los dos pilares" de la disuasión de la OTAN. "Una economía fuerte, que sostiene al país y todos los empleos y las personas que lo integran, y al mismo tiempo garantizar que el país esté lo más seguro posible", ha concluido.

Las declaraciones de Rutte tienen lugar después de que Healey haya publicado en redes sociales su carta de dimisión, entregada al primer ministro británico, Keir Starmer, en medio del estancamiento de las conversaciones entre las carteras de Defensa y Finanzas sobre cómo abordar una expansión del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa.

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"Usted no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas", ha lamentado Healey, quien encabezaba la cartera desde el 5 de julio de 2024, siempre bajo Gobierno de Starmer.