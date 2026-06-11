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León XIV bendice a quince bebés desde el papamóvil antes de su misa multitudinaria en Gran Canaria

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El Papa León XIV ha bendecido hasta quince bebés durante el recorrido en papamóvil que realizó por el entorno y el interior del Estadio de Gran Canaria antes de presidir la misa multitudinaria que pone el broche a su visita a la isla.

El Pontífice llegó al recinto deportivo de la capital grancanaria pasadas las 18.00 horas e inició un trayecto entre los aplausos y saludos de miles de fieles congregados tanto en la fanzone, como en el Gran Canaria Arena y el propio estadio, muchos de ellos visiblemente emocionados.

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En concreto, León XIV accedió al estadio en un vehículo descubierto que avanzó lentamente por el interior del recinto, permitiéndole saludar a los asistentes y bendecir a numerosos bebés, estando algunos de ellos incluso asustados al no entender lo que sucedía.

Durante unos 20 minutos, el Papa respondió con gestos de cercanía a las muestras de afecto de los presentes, que agitaban banderas y levantaban teléfonos móviles para inmortalizar el momento.

Por su parte, el trayecto estuvo acompañado por un amplio dispositivo de seguridad con presencia de vehículos de apoyo y personal encargado de garantizar el desarrollo del acto.

Finalmente, la llegada del Santo Padre al Estadio de Gran Canaria constituye uno de los actos centrales de su visita a Canarias, la primera que realiza un Pontífice a las islas, y precede al encuentro con miles de fieles de la isla.

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