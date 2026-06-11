León XIV bendice a quince bebés desde el papamóvil antes de su misa multitudinaria en Gran Canaria

El Papa León XIV ha bendecido hasta quince bebés durante el recorrido en papamóvil que realizó por el entorno y el interior del Estadio de Gran Canaria antes de presidir la misa multitudinaria que pone el broche a su visita a la isla.

El Pontífice llegó al recinto deportivo de la capital grancanaria pasadas las 18.00 horas e inició un trayecto entre los aplausos y saludos de miles de fieles congregados tanto en la fanzone, como en el Gran Canaria Arena y el propio estadio, muchos de ellos visiblemente emocionados.

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En concreto, León XIV accedió al estadio en un vehículo descubierto que avanzó lentamente por el interior del recinto, permitiéndole saludar a los asistentes y bendecir a numerosos bebés, estando algunos de ellos incluso asustados al no entender lo que sucedía.

Durante unos 20 minutos, el Papa respondió con gestos de cercanía a las muestras de afecto de los presentes, que agitaban banderas y levantaban teléfonos móviles para inmortalizar el momento.

Por su parte, el trayecto estuvo acompañado por un amplio dispositivo de seguridad con presencia de vehículos de apoyo y personal encargado de garantizar el desarrollo del acto.

Finalmente, la llegada del Santo Padre al Estadio de Gran Canaria constituye uno de los actos centrales de su visita a Canarias, la primera que realiza un Pontífice a las islas, y precede al encuentro con miles de fieles de la isla.

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