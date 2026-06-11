Lara Dibildos se emociona al hablar de la carta de despedida de Miguel Ángel Muñoz a su madre: "Lloré al leerla"

Horas después de pronunciarse emocionada sobre la repentina muerte de la vidente Cristina Blanco a los 61 años a causa de un infarto, y de revelar que aunque hacía mucho tiempo que no hablaba con ella le envió un mensaje de condolencias a su hijo Miguel Ángel Muñoz, apuntando que el actor estaría "muy mal" tras haber perdido a su progenitora, Lara Dibildos ha dejado a un lado la tristeza por el fallecimiento de la que fue una de sus grandes amigas para arropar a Marta Valverde y Ana Belén Beas en el estreno de su nueva obra teatra,l '¿Dónde está Radojka?', en los Teatros Luchana de Madrid.

Y, conmovida, ha confesado qué le ha parecido la desgarradora carta de despedida que el protagonista de 'UPA Dance' ha dedicado a su madre en redes sociales para rendirle homenaje y agradecerle que se retirase del primer plano mediático en el que estuvo en los 90 y principios de los 2000 para no perjudicarle en su carrera en el mundo de la interpretación: "Una pérdida siempre. Yo en mi caso, conociendo a Miguel Ángel y sabiendo lo que es perder a una madre, te pones en su lugar. Y además le ha escrito una carta preciosa, me parece muy cariñosa. Y con una sinceridad, con una valentía y una sinceridad, diciéndole muchas gracias. A mí me ha encantado, a mí personalmente me ha encantado, me emocioné leyéndola". "En parte o por mucho lo ha hecho por ella, ¿no? Porque creo que ha querido decirle al mundo lo que él ha sentido, lo que le ha dicho, lo que a lo mejor no le ha dicho, pero sobre todo lo que ahora siente, que es lo importante" ha destacado, afirmando que la vidente lo dio todo por su hijo y es "súper bonito". "Se lo ha querido agradecer públicamente y yo lloré al leerla la verdad" ha admitido.

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"No he hablado con él. Le mandé un mensaje, pero cuando pasa algo así tan tremendo, yo creo que son mensajes que mandas de cariño, que en el momento que los vea le harán mucha ilusión, pero no hay que esperar una respuesta. Tú escribes para expresar tu cariño, pero ya está. Cuando recibes tantas muestras de cariño de familiares y amigos, cuando encima eres una persona tan conocida, tienes tal avalancha de mensajes, primero es imposible contestar a todo el mundo, y segundo no estás en un estado anímico como para estar contestando" ha expresado justificando los complicados momentos que está viviendo Miguel Ángel.

Cambiando de tema, Lara nos ha contado que su relación con Carlos Maturana marcha viento en popa, aunque entre risas ha dejado claro que no se plantea dar ningún paso más para formalizar lo suyo: "Me ha entrado la tos, fíjate. Debe ser la alergia. Yo tengo mucha alergia. Todo muy bien, todo súper. Ha sido solo la palabra boda, hija. Por lo demás, yo estoy estupendamente feliz. Acabamos de hacer dos años y cómo pasar el tiempo. Ya dos años". "Viendo la vida como va, yo te digo el hoy. Yo mañana pasado no tengo ni idea de lo que haré, lo que pensaré o lo que diré. Pero ahora mismo, no" ha zanjado, asegurando que "ahora mismo es el hombre de mi vida".

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Respecto a su faceta de madre -de Fran, fruto de su matrimonio con Fran Murcia; y de Álvaro, en común con Álvaro Muñoz Escassi- la actriz ha apuntado divertida que "no hay independiente ninguno, trabajar uno trabaja pero aún así con mamá se vive muy bien. Se lo digo de broma, porque yo en el fondo como si quedaran toda la vida conmigo. Yo encantada, sí".

"Hoy en día independizarse es muy difícil, muy complicado. Pero sí es verdad que tampoco les apetece, cosa que a mí como madre me gusta porque tenemos muy buena relación dentro de que somos madre e hijos. Pero una relación muy cercana, con mucha comunicación, de reírnos mucho y también pues también dentro de que ellos tienen sus amigos, yo tengo los míos. Pero nos conocemos todos y nos podemos tomar una cervecita juntos y esa relación es bonita" ha desvelado. Sus declaraciones, y si se ha leído ya el libro de Alejandra Rubio ¡en el siguiente vídeo!

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