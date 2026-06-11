La Generalitat deja claro que la 'Grand Depart' del Tour es su "gran evento deportivo de 2026"

El Govern de la Generalitat de Catalunya aseguró este jueves que la 'Grand Depart' del Tour de Francia que acogerá el territorio el próximo mes de julio es su "gran evento deportivo" de este año 2026 y que están seguros de que será "la mejor de siempre" y que ofrecerá "la capacidad" que tienen "para organizar eventos de nivel mundial".

La 'Grande Boucle' arrancará en su próxima edición desde Barcelona, con una contrarreloj por equipos, el 4 de julio y se mantendrá por el territorio catalán durante los dos días siguientes, con el 3 saliendo en Tarragona y terminando en la Ciudad Condal, y con el día siguiente, partiendo de Granollers y acabando en Les Angles, para un total de 384 kilómetros, con 62 municipios implicados.

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"Es el gran evento deportivo del 2026 para Cataluña. Para la Generalitat, la planificación de eventos deportivos es clave, primero por la creación de esta Conselleria y después por la tradición de Cataluña como país desde el legado de Barcelona'92", expresó Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat, durante la presentación de esta 'Grand Depart' en la Delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya en Madrid.

Este recordó que los eventos deportivos son "un motor social muy potente" y que manejan "tres niveles", desde los que son más locales, pasando por los de tinte estatal y los denominados "grandes". "Cataluña tiene la capacidad para organizar eventos de nivel mundial y, como mínimo, queremos uno cada año que nos signifique como país, más allá de los que hay como MotoGP o el Godó", subrayó.

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"Tenemos muchísima ilusión por esta 'Grand Depart', que nos permitirá mostrar nuestro territorio de manera fantástica. La presentación de los equipos del día 2 en la Sagrada Familia va a ser un evento espectacular a nivel de imagen y que mostrará nuestra capacidad para organizar eventos y para territorializar", prosiguió Álvarez, "sorprendido" por la cantidad de voluntarios, 7.200, "una auténtica barbaridad". "Quiere decir que la gente quiere el Tour y vivirlo en primera persona. Estoy convencido de que será la mejor 'Grand Depart' de siempre", sentenció.

Por su parte, Abel García, secretario general de Deportes, recalcó que ha sido "un proceso costoso" y elogió "el liderazgo de la ciudad de Barcelona, con el alcalde y el concejal del Deportes, que tiraron para adelante" con esta iniciativa, y también "la coordinación, con 12 departamentos implicados en la seguridad, la movilidad y en conciliar con la gente que tiene que hacer su vida normal".

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Del mismo modo, remarcó el buen trabajo entre los 64 municipios, las tres diputaciones, los cuerpos de seguridad y Protección Civil, y se refirió a los "tres factores" que se deben cumplir cuando apuestan por traer un evento como este. "Tiene que haber retorno económico, equilibrio en el tema medioambiental y, sobre todo, retorno social", indicó, dejando claro que deben trabajar para que "el Tour no sea una cosa que pasa de largo sino que deje un legado".

Nuria Marín, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya en Madrid, dio la bienvenida al acto y recalcó que el Tour de Francia "representa el mejor ciclismo". "Va a ser un poco catalán y nuestro este año. Es de una trascendencia importante porque es otro gran evento internacional que pone Cataluña como un territorio importante y también es importante compartir con el resto del territorio este hito tan importante para Cataluña. Además, esta 'Grand Depart' es una buena oportunidad para fomentar hábitos saludables, promover más el uso de la bici y reforzar la proyección de Cataluña como destino cicloturístico", sentenció.

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EUSEBIO UNZUÉ: "NO OS VAIS A ARREPENTIR"

En esta presentación también participaron Eusebio Unzué y Josemi Fernández, directores deportivos del Movistar Team y del Caja Rural-Seguros RGA, respectivamente, que reflejaron la importancia de que el Tour salga de España.

"Quiero agradecer la confianza en este deporte por parte de las autoridades, no os vais arrepentir de que el pelotón del Tour atraviese vuestras calles y salga de vuestras ciudades, va a ser una semana maravillosa de ciclismo", apuntó Unzué, que no olvida la salida de la carrera de San Sebastián en 1992, tras la primera victoria de Miguel Indurain. "Nunca había visto en aquellos 8 kilómetros tantísimos miles de personas", confesó.

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Y esto, para el navarro, "es ese cóctel que genera el Tour", que se ve cuando sale de otras ciudades fuera de Francia, que da "un colorido a algo muy especial", sin olvidar lo especial que será para los ciclistas poder ver en Barcelona "lo espectacular" que es la Sagrada Familia.

"Es una gran oportunidad. En la tele, tienes la posibilidad de verlo cada día, pero con lo que supone el Tour, invitaría a los aficionados a que aprovechen todo lo que significan esos 40-50 minutos desde que empieza la caravana publicitaria hasta el último coche, es espectacular y realmente merece la pena, no se van a decepcionar. Además, tal como son los recorridos, con etapas con opciones para todo el mundo, lo hace mucho más competitivo y será un gran espectáculo deportivo", sentenció.

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Por su parte, para Josemi Fernández, salir del Tour de Francia, que corren por primera vez con esta estructura, desde Cataluña supone hacerlo desde "un lugar muy especial". "Tenemos varios chicos de Cataluña que afrontan este reto con la mayor ilusión. En estos primeros días esperamos dejarnos ver y enseñar al mundo nuestro carácter y forma de competir", advirtió.

"El Tour de Francia es mucho más que cualquier carrera, tiene una caravana publicitaria que es algo especial y está el ambiente, con la cantidad de gente viéndolo en cualquier punto kilométrico, es una fiesta del ciclismo", agregó al respecto.

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Finalmente, a través de un vídeo, la ciclista española Paula Blasi, ganador de la última Vuelta a España, animó a los aficionados a ver la carrera. "Va a ayudar a que niños y niñas puedan ver lo que mueve un Tour, que es el evento más grande en el ciclismo y un de los mayores a nivel mundial. Vamos a poder fomentar el ciclismo entre los más pequeños y dudo que se repita, así que vale la pena venir", afirmó.