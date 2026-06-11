Irán reivindica nuevos ataques contra bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en la madrugada de este jueves del lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin y Kuwait, arguyendo que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense horas antes contra diversos enclaves de la República Islámica.

Concretamente, la fuerza castrense ha asegurado haber atacado "18 objetivos importantes" pertenecientes al "malvado" Ejército estadounidense, entre los cuales ha hecho referencia a las bases aéreas de Ali Al Salem y Ahmad Al Jaber, en Kuwait, así como a la de Sheij Isa, en Bahréin, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

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Lo ha hecho alegando que se trata de un "castigo al agresor" y "en respuesta al ataque del Ejército estadounidense asesino de niños contra algunas de las unidades de servicio y puestos costeros de la Guardia Revolucionaria, el cuartel general de la Policía y la zona del aeropuerto de Bandar Abbas", en el sur del país.

A su vez, Teherán ha sumado el lanzamiento de "diversos tipos" de drones "destructivos" contra la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin y, en concreto, contra antenas de comunicaciones e instalaciones de radar del sistema de misiles Patriot.

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Minutos después del anuncio de la Guardia Revolucionaria, el Ministerio del Interior de Bahréin ha confirmado que las sirenas de alarma han sido activadas, por lo que ha instado a la ciudadanía y residentes a permanecer en calma y dirigirse al lugar seguro más próximo.

Cabe señalar que esta andanada de ataques se enmarca en la segunda jornada consecutiva de agresiones intercambiadas en la región entre Washington y Teherán, en la medida en que en la víspera la Guardia Revolucionaria reivindicó el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

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