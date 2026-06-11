Gloria Camila, firme en su decisión sobre Rocío Carrasco: "Ya cerré las puertas. Voy a hacer lo que tenga que hacer"

Mostrando una vez más su apoyo a la moda mientras lucha por consolidar la marca que lanzó hace un año, Bakkus, y presumiendo del gran momento que está viviendo con Álvaro García, Gloria Camila ha asistido este miércoles con su novio a la entrega de los Premios Andaluces de la Moda en el Salón Internacional de Moda Andaluza que se está celebrando en Sevilla y que este año cumple su 25º edición.

"Me encanta la moda, es mi pasión. Y además emprendiendo, que todo es importante, ahora estoy súper focus en poder actualizar mi firma. Hice la carrera de moda, también hice el máster de marketing digital. Y ahora estoy para realzar un poco la marca, darle una vuelta y sobre todo en la moda sostenible apoyándola también a tope" ha comentado a su paso por el photocall, sin ocultar que está siendo "muy complicado, un deporte de riesgo. Y especialmente para mí, porque al estar tan expuesta o al ser un poco más personaje público, también te miran con lupa, todo es más criticado, más observado, más mirado con mucho cuidado". "Pero bueno, yo sigo creyendo y confiando en mí, en mis gustos, en mi personalidad a la hora de hacer diseños y de vestir. Y bueno, hacia adelante vamos" ha asegurado con una sonrisa, convencida de que va por el buen camino.

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Además, la hija de Rocío Jurado se ha pronunciado sobre la emotiva carta que ha escrito -y se ha publicado en la revista 'Semana'- con motivo del 20º aniversario de la muerte de 'La más grande'. Como ha confesado, "quise hacer un poco como hija, porque la gente que está sin madre o sin esa figura materna, por desgracias de la vida, pues te vienen como unas situaciones en la vida que tienes que afrontarlas de alguna manera y que yo considero que he madurado antes de lo que debía. O sea, yo, a lo mejor con 12 años, que debería de estar en el colegio simplemente y llegando a casa a hacer deberes y dormir, estaba a lo mejor acompañando a mi padre a un evento hasta las doce y media de la noche o durmiendo con él, u obteniendo como maneras de manejar situaciones emocionales un poco más adelantadas que para lo que era mi edad. Entonces, entre eso y el tema de también pues familiar, hermano y desconocimiento sobre mí, creo que al final es como que te hace madurar y te hace tener que sacar herramientas que no sabes de dónde para poder un poco manejar el barco".

"Me ha venido muy bien escribirla y no es la primera, porque llevo desde los 10 años que falleció mi madre escribiéndole cartas. Antes las dejaba en el cementerio, lo que pasa que ya luego resulta que me las robaban. Y entonces decidí hacerlas en personal. Yo escribo mucho, hablo mucho, le rezo mucho, le rezo a Dios y a ella. Y bueno, también creo que es una manera de expresarte y de soltar todo un poco a veces, aparte de con el psicólogo, de también decírselo a ella y darle también las gracias" ha explicado, revelando emocionada que "aunque no hayan sido muchos años sus valores se han quedado tan clavados y marcados que los vamos aprendiendo".

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"Los que quieren claro, los que no, pues que hagan con su vida lo que quieren" ha añadido en un dardo velado a Rocío Carrasco, apuntando que por lo menos en su caso "yo me aferro a eso y sigo los valores que creo que me hubiese inculcado a día de hoy mi madre, la educación que también mi padre me aporta y el camino que creo que hubiese seguido aunque estuviese ella aquí".

De ahí que Gloria haya dejado claro una vez más que la reconciliación con la madre de Rocío Flores es imposible: "Mi hermana es la única con la que no tengo relación de mi familia, y mira, yo ya cerré las puertas. Yo ya dije que no esperaba nada de nadie. Además, las cosas se van poniendo cada vez más chungas. Lejos de intentar entender, compartir o colaborar, se van poniendo un poco de muros, los cuales yo los voy a saltar con pie firme". "Voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a defender lo que creo que tengo que defender" ha advertido, dejando entrever que sigue con la idea de tomar medidas para que se les tenga en cuenta a ella y a José Fernando en temas relacionados con su madre de los que se está beneficiando económicamente su hermana.

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"Yo estoy muy agradecida de mantener a mi familia unida, que son mis hermanos, mi padre, como siempre he dicho, y de hecho ayer incluso hice referencias sobre la familia que te toca, que al final creo que hay que apostar por ello y que es tu familia. Y estoy con los que han estado conmigo las buenas y las malas y creo que al final pues estoy muy agradecida" ha zanjado.