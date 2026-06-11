El patrimonio de los fondos de inversión sube hasta los 478.456 millones en mayo, un 2,25% más

Los fondos de inversión nacionales han registrado un incremento de su patrimonio total gestionado hasta los 478.465 millones de euros al cierre de mayo, un 2,25% más respecto al mes anterior y equivalente a un incremento de 10.544 millones, según Vdos.

Este alza responde principalmente al rendimiento positivo de las carteras por valor de 8.060 millones de euros y a las captaciones netas de 2.483 millones.

Los grupos bancarios han concentrado la mayor parte de las captaciones netas, con un total de 2.056 millones de euros, seguidos de las sociedades cooperativas de crédito (177 millones) y las aseguradoras (157 millones).

En términos porcentuales, las aseguradoras experimentaron el mayor incremento patrimonial en el mes con un 2,44% y le siguen las sociedades cooperativas de crédito (2,35%) y los bancos (2,31%).

Las entidades bancarias mantienen su posición dominante con 355.428 millones gestionados y una cuota de mercado del 74,29%. Por detrás se sitúan los grupos independientes con una cuota del 8,76% y los grupos internacionales, con un 7,67%.

CaixaBank revalida su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 110.970 millones de euros y una cuota de mercado del 23,19%, seguido de Santander, con 70.935 millones y una cuota del 14,83%, y BBVA, con 63.230 millones y una cuota del 13,22%.

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RENTABILIDAD

En lo que respecta a la rentabilidad, Mapfre Asset Management (AM) lidera el ranking con un 3,27%, seguida de CaixaBank AM (2,39%) y Gescooperativo (2,31%).

Entre las gestoras independientes, Sassola Partners destaca con una rentabilidad media ponderada de un 6,48% y le siguen Brightgate Capital (5,83%) y Patrivalor (5,78%.

Por categorías Vdos, 'RVI Tecnología' ha sido la más rentable en mayo con un 16,75%. Otras que también han destacado en el quinto mes del ejercicio han sido 'RVI emergentes' con un 10,58% y 'RVI Asia Pacífico' con un 10,48%.

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Las mayores captaciones netas se han canalizado a la categoría de 'A vencimiento: sin garantía' con 797 millones de euros, seguida de 'Deuda pública euro' y 'RF euro largo plazo' con 585 y 475 millones, respectivamente.

De su lado, la categoría de 'Monetario euro' finalizó el mes de mayo con reembolsos netos de 411 millones.