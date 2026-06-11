El tajante aviso de Isa Pantoja después de las últimas declaraciones de su hermano Kiko Rivera: "No me sorprende de ti"

Isa Pantoja ha vuelto a dejar claro que no piensa quedarse callada cuando se siente señalada, y esta vez lo ha hecho con un mensaje tan breve como contundente después de las últimas declaraciones de su hermano, Kiko Rivera, sobre ella. El DJ, que en las últimas semanas ha estado en el foco mediático por la herencia de Paquirri, ha querido dejar cierta distancia con su hermana al comentar que ella "ni pincha ni corta" en esta decisión que habría tomado él junto a su madre.

A través de sus redes sociales, Isa ha lanzado un claro dardo sin necesidad de nombrar directamente a Kiko, deslizando que está cansada de escuchar versiones sobre su vida y sus decisiones familiares en boca de otros. La joven ha compartido una significativa fotografía en la que aparece su rostro mirando fijamente hacia un lado y acompañada de una frase demoledora que no deja lugar a dudas sobre lo que opina en estos momentos: "Cómo te explico que no me sorprende nada viniendo de ti".

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Este nuevo movimiento vuelve a evidenciar la delicada situación dentro del clan Pantoja, con Kiko acercándose a su madre mientras la relación con Isa sigue en un punto muerto, entre reproches, heridas sin cerrar y mensajes cruzados en medios y redes. Aun así, la influencer mantiene ese discurso medido que ya ha mostrado en sus últimas intervenciones: respeto por el proceso de cada uno, pero una necesidad absoluta de proteger su estabilidad emocional y la de su familia, dejando en el aire si algún día llegará esa verdadera reconciliación con su hermano.