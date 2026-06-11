El patrimonio de los planes de pensiones individuales supera los 100.000 millones en mayo, según Inverco

El patrimonio de los planes de pensiones individuales en España aumentó en 2.635 millones de euros en mayo, hasta situarse en un total de 100.918 millones de euros al cierre del mes, gracias a las revalorizaciones de los mercados financieros, según la patronal Inverco.

De media, la rentabilidad interanual se situó en el 11,5% para el conjunto de planes, destacando las categorías con mayor exposición a renta variable.

Por categorías, los planes de renta variable alcanzaron una revalorización del 25,7% a un año, mientras que los planes de renta variable mixta obtuvieron un rendimiento del 11,7%.

A más largo plazo, los planes de renta variable consiguieron una revalorización del 17,1% en tres años y del 11,1% a cinco años.

En cuanto a los planes a 20 años, los planes de pensiones registraron una rentabilidad media anual neta del 3,4%, mientras que en el medio plazo (10 y 15 años) presentaron unos rendimientos del 4,5% y del 4,6%, respectivamente.

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones en mayo fueron de 108 millones de euros en aportaciones y de 175 millones en prestaciones.