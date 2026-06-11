El jefe del Pentágono afirma que EEUU debería haber "ejecutado" a presos de Guantánamo implicados en el 11-S

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado que Estados Unidos debería haber "ejecutado" a aquellos presos que se encuentran encarcelados en la base naval de la bahía de Guantánamo, en suelo cubano, que cometieran "crímenes contra ciudadanos estadounidenses" en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En una rueda de prensa en la ciudad de Tampa, Florida, a la que se desplazó tras visitar a los militares estadounidenses desplegados en la base, el jefe del Pentágono ha recalcado que los 15 presos que continúan encarcelados y no han sido ejecutados por los atentados del 11-S ya deberían haber muerto.

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Los datos del Gobierno estadounidense apuntan a que a principios de 2025 solo dos de esos 15 presos habían sido condenados por tribunales militares, mientras que los procesos contra otros siete siguen abiertos.

La cárcel de Guantánamo fue establecida por Estados Unidos tras los atentados y, en un momento dado, contaba con 800 presos. Los sospechosos de ser milicianos islamistas han sido encarcelados allí durante años, a veces incluso sin que fueran sometidos a juicio, lo que ha desatado numerosas críticas y denuncias de tortura por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

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Aunque se han puesto sobre la mesa en el pasado opciones para cerrar la prisión, situada en el sureste de Cuba, diversas administraciones se han topado con serias dificultades, incluida la falta de opciones para el traslado de estos detenidos a terceros países.