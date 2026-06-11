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Ebro será vehículo oficial de la Selección Española de Fútbol en el Mundial

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Ebro acompañará a la selección española en el inicio del Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, informa este jueves en un comunicado.

La marca española, socio patrocinador y vehículo oficial de la Selección Española, "refuerza así su presencia junto al combinado nacional en uno de los grandes acontecimientos del calendario deportivo internacional".

La presencia de Ebro junto a la Selección durante la cita mundialista se enmarca en el acuerdo alcanzado con la Real Federación Española de Fútbol, por el que la compañía se incorporó como socio patrocinador de las selecciones españolas masculina, femenina y Sub-21, además de convertirse en vehículo oficial de la Selección.

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