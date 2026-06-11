Organizaciones piden al Supremo salvadoreño declarar inconstitucional obra en zona boscosa

San Salvador, 11 jun (EFE).- Representantes de organizaciones civiles presentaron este jueves una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto del Congreso de El Salvador que autoriza la construcción de un centro de convenciones en una zona boscosa cercana a la capital, conocida como El Espino, y que ha generado polémica en el país centroamericano.

"Esta acción no responde a intereses políticos, económicos o particulares. Responde a la convicción de que las decisiones públicas que pueden afectar bienes ambientales estratégicos deben adoptarse con estricto respeto a la Constitución, la legalidad, la transparencia y el interés general", indicaron los representantes de las organizaciones civiles, unidos en el movimiento 'Salvemos El Espino', que llegaron a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en San Salvador.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las organizaciones, la Finca El Espino, con una extensión de 569 hectáreas, constituye un territorio de importancia estratégica para la recarga hídrica (reabastecimiento de acuíferos), la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental del Área Metropolitana de San Salvador.

Esa área metropolitana está compuesta por 23 distritos distribuidos en 7 municipios, con una extensión de 1.166 kilómetros cuadrados y concentra aproximadamente el 28,38% de la población total de El Salvador.

"La demanda busca que la Sala de lo Constitucional examine si el decreto impugnado fue aprobado respetando plenamente las garantías constitucionales aplicables y si se observaron adecuadamente los deberes de protección ambiental que la Constitución impone al Estado", detallaron.

Añadieron que esta demanda se presentó después de "múltiples esfuerzos ciudadanos por acceder a información pública relacionada con el proyecto y comprender plenamente sus implicaciones ambientales, territoriales e hídricas.

Las organizaciones han recolectado "más de 350.643 firmas digitales verificadas" y "miles de firmas físicas recolectadas mediante jornadas comunitarias" en respaldo a su iniciativa de proteger la zona boscosa, en la que ya han comenzado la tala de árboles, según reportes de medios locales.

PUBLICIDAD

"Este amplio respaldo ciudadano refleja la preocupación de la población por el futuro de El Espino y ha dado lugar a un proceso sostenido de información, organización comunitaria, incidencia pública, seguimiento institucional y defensa pacífica del patrimonio ambiental del país", acotaron.

Exigieron a la Sala de lo Constitucional que "realice un examen independiente, objetivo y riguroso de los argumentos planteados, en beneficio de la seguridad jurídica, la institucionalidad democrática y la protección de los bienes ambientales que pertenecen a toda la sociedad".

PUBLICIDAD

En esta zona boscosa se pretende realizar la construcción de una nueva sede del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), que sería donado por China.

Para este proyecto, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), el partido del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, autorizó la transferencia de más de 55.700 metros cuadrados de terreno de una antigua zona cafetalera.

La antigua sede del CIFCO fue adaptada en 2020 por el Gobierno salvadoreño para funcionar como hospital destinado a atender a personas afectadas por la COVID-19, y desde entonces opera como el Hospital El Salvador. EFE