China apoya la condena a muerte de Tailandia a dos hombres uigures por el atentado de 2015

Pekín, 11 jun (EFE).- El Gobierno de China declaró este jueves su apoyo a la decisión de Tailandia de condenar a muerte a dos hombres, identificados como uigures, la minoría musulmana de la región china de Xinjiang, por el atentado de Bangkok de 2015, al considerar que sus crímenes son "extremadamente graves".

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian recordó hoy en una rueda de prensa rutinaria que el atentado terrorista de aquel año provocó la muerte de 20 personas, incluidos 7 ciudadanos chinos, y dejó más de 100 heridos.

Lin calificó a los autores del ataque de "completamente inhumanos" y apuntó que sus crímenes son "extremadamente graves", por lo que "China apoya a Tailandia en llevar a cabo el juicio conforme a la ley y en castigar severamente a los responsables".

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Este jueves, un tribunal de Tailandia compartió en una nota de prensa que Mohamed Bilal y Yusuf Mieraili, identificados como uigures, fueron hallados culpables de múltiples delitos, entre ellos el de homicidio premeditado, cuya pena máxima es la ejecución, que el país no aplica desde 2018.

Numerosas oenegés acusan a China de detener a miles de uigures, de credo musulmán, en centros de reeducación en Xinjiang, algo que Pekín niega a la vez que aduce que sus políticas en esa región autónoma buscan prevenir el terrorismo y preservar la seguridad. EFE

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