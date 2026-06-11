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Albares recibe este jueves al viceprimer ministro cubano con el ultimátum de EEUU a empresas en Cuba como telón de fondo

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este jueves en Madrid con el vice primer ministro y ministro de Comercio e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva.

Este encuentro llega en un momento en el que Estados Unidos ha advertido de la imposición de sanciones a las empresas extranjeras que operan en la isla en relación con el conglomerado militar estatal Gaeasa, que controla empresas cubanas como la cadena hotelera Gaviota.

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Tras el ultimátum de Washington, Meliá Hotels International e Iberostar anunciaron el cese de la gestión de sus establecimientos en Cuba, afectando a decenas de hoteles.

Ante esto, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó la semana pasada que el Gobierno español estaba haciendo "seguimiento estrecho" de las sanciones y en "contacto directo" con aquellas empresas nacionales ubicadas en la isla que pudieran verse afectadas.

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El pasado 16 de febrero, Albares también mantuvo un encuentro con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, con el que abordó la situación en la isla tras el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU y la situación de las empresas españolas en el país.

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