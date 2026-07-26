'El Turronero' apunta al esperado reencuentro de Bertín Osborne con todos sus hijos: "El verano es un buen momento"

Tras meses marcados por la polémica en torno al reconocimiento de la paternidad de David, el hijo que Bertín Osborne tuvo con Gabriela Guillén, la situación entre todas las partes parece haber dado un giro. Después de que el cantante reconociera públicamente al pequeño y comenzara a implicarse en su vida, la posibilidad de que el niño conozca por fin a sus hermanas cobra cada vez más fuerza. De hecho, hace apenas unos días, Alejandra Osborne confirmaba que ese esperado encuentro ya tiene fecha y que se producirá después del verano, asegurando que la familia está "cada uno en su sitio" y que todo llegará "cuando tenga que llegar".

Sin embargo, una de las personas más cercanas al cantante, José Luis López 'El Turronero', cree que ese momento podría producirse incluso antes de lo previsto, aprovechando las vacaciones estivales.

A su llegada a la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez, el empresario ha sido preguntado por la posibilidad de que las hijas de Bertín se reúnan con su hermano pequeño durante este verano, una opción que ve con optimismo.

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"Bueno, pues yo me imagino que cuando lo contemplen ellos, que yo creo que ahora es un momento bueno, ¿no? El del verano, es un momento bueno para que se una. Me imagino que en este mes de julio-agosto, pues se unirán y estarán juntos. Como están los suyos ya de antemano, pues se juntará también el pequeñín, el David", ha comentado, mostrando su confianza en que ese esperado encuentro familiar pueda producirse en las próximas semanas.

Además de referirse a la situación familiar del cantante, el empresario también ha querido tranquilizar sobre su estado de salud. Bertín continúa recuperándose después del problema de salud que le obligó a cancelar algunos de sus compromisos profesionales, aunque su evolución, según su amigo, es muy positiva. "Pues nada, está muy bien, he hablado con él esta mañana y la verdad que está muy mejorado y va evolucionando perfectamente. Yo creo que en breve estará totalmente recuperado. Dando caña otra vez", ha explicado con una sonrisa.

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Unas palabras que invitan al optimismo tanto en el plano personal como en el profesional para Bertín Osborne, que podría reencontrarse muy pronto con todos sus hijos mientras continúa avanzando favorablemente en su recuperación y prepara su regreso a la actividad.