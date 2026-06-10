Sanz señala que el incendio de Castillejos supera las 5.000 hectáreas y destaca "acciones eficaces"

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha avanzado que el perímetro del incendio de Villanueva de los Castillejos supera ya las 5.000 hectáreas calcinadas, pero ha indicado que se están cumpliendo las previsiones y que todas las actuaciones que se habían previsto desarrollar este miércoles y evitar reactivaciones están "resultando eficaces", al tiempo que ha señalado que el cambio de viento previsto se retrasa aún más por lo que "abre una ventana de oportunidad".

Así lo ha manifestado este mediodía desde el Puesto de Mando Avanzado en San Bartolomé de la Torre (Huelva), en el que ha asegurado que la situación del incendio "sigue siendo compleja", pero se están cumpliendo las previsiones y, por tanto, también los trabajos para afrontar las posibles reactivaciones están resultando "eficaces" para "afrontar el reto de lo que quizás entendíamos siempre más complejo que era el cambio del viento", aunque este miércoles "hay menos viento que ayer".

PUBLICIDAD

Al respecto, Sanz ha subrayado que se abre una "nueva ventana de oportunidad", ya que el cambio de viento, previsto para el mediodía puede llegar "más tarde, incluso a partir de las 20,00 horas". "Eso significa que toda la estrategia que podamos seguir atacando en situación noroeste, que es el desarrollo del incendio de cola a cabeza, tiene resultado eficaz y no se transforma con el cambio de rolar el viento hacia el sureste".

Asimismo, ha incidido en que es un incendio que "sigue siendo muy complejo", pero "muy extenso", pero ha mostrado su confianza en que "no siga desarrollándose", de hecho, según ha avanzado el consejero, el perímetro calcinado supera ya las 5.000 hectáreas.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha anunciado que se incorpora a las labores de extinción un nuevo hidroavión (FOCA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, lo que se eleva a tres las aeronaves de este tipo que están en la zona.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)