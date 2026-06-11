Venezuela y la tecnológica SLB firman un acuerdo preliminar de explotación de crudo y gas

(Actualiza con más declaraciones de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez)

Caracas, 10 jun (EFE).- Venezuela y la transnacional tecnológica SLB (anteriormente Schlumberger) firmaron este miércoles en Caracas un memorando de entendimiento que tiene como objetivo explorar oportunidades de cooperación en materia de servicios petroleros y de gas con "tecnología de vanguardia".

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Según el Gobierno venezolano, el acuerdo tiene como propósito "fundamental concretar nuevas áreas de cooperación en los sectores petrolero y gasífero, impulsando la transferencia de tecnología de vanguardia para la exploración, perforación y optimización de yacimientos en el país".

La alianza, según el Ejecutivo, se extiende al sector minero, abierto a la inversión privada y extranjera con la nueva Ley de Minas, aprobada el pasado abril por el Parlamento, de mayoría chavista.

El documento fue firmado en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, por el director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, quien aclaró que son "acuerdos preparatorios".

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En ese sentido, espera que se alcance "próximamente un acuerdo definitivo" para el beneficio de la industria petrolera de la nación suramericana y de "todos los inversionistas que están por llegar al país".

Le Peuch expresó, en nombre de la empresa, una de las mayores proveedoras de servicios tecnológicos para la explotación petrolífera, que se trata de un honor "reinvertir a gran escala en este país y apoyar a PDVSA" y a Venezuela, cuyos recursos, dijo, son "únicos".

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El empresario francés destacó la oportunidad de generar en Venezuela tecnología y "excelencia en la producción, en la perforación y en los diferentes tipos de colaboraciones digitales, utilizando, incluso, la inteligencia artificial".

"Juntos podemos construir algo único para el país, para la industria y para el mundo que puede desbloquear el valor de sus reservas y atraer más inversión, más tecnología y más desarrollo", dijo en la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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El acto estuvo encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, quien dijo que confía en que el memorando "sea el inicio de un gran camino de cooperación" entre ambas empresas para avanzar también hacia el "objetivo común" de brindar "desarrollo energético a un mundo que necesita equilibrio en este sector".

"Sé que las nuevas tecnologías que ustedes traerán a Venezuela tendrán alto impacto en la exploración y en la producción y eso, sin duda alguna, va a tener mejor desarrollo en lo que es la productividad de nuestra empresa pero también la productividad de nuestros campos", expresó.

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El acuerdo fue suscrito cuando el país suramericano vive lo que la propia Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de EE.UU. en Caracas, llama un "nuevo momento", marcado, principalmente, por una apertura en sectores estratégicos como el petróleo y el minero impulsada en medio de los estrechos acercamientos con Washington.

La mandataria agregó en el acto que Venezuela "cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo". EFE

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