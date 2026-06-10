Patti LuPone abre su primera gira por España con una exhibición vocal en el Soho de Málaga

José Luis Picón

Málaga, 10 jun (EFE).- La actriz Patti LuPone, una de las grandes leyendas de la historia del teatro musical de Broadway, ha abierto este miércoles su primera gira por España con una gran exhibición vocal en el Teatro del Soho de Málaga, donde ha recibido el Premio Lux Ductor de manos de Antonio Banderas.

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Como preludio al concierto 'Songs from a hat', el propio Banderas ha subido al escenario para recordar cómo, cuando llegó por primera vez a Nueva York en 1985, las calles estaban llenas de carteles de Patti LuPone, pero él entonces no tenía "ni un duro" para ir a ver sus musicales.

Por eso, el actor malagueño ha calificado como "un sueño" tener en el escenario de su teatro a la artista neoyorquina, galardonada con tres premios Tony, dos premios Olivier y dos premios Grammy.

Tras la presentación de Banderas, ha aparecido en las tablas la propia LuPone, acompañada al piano por Joseph Talken, y antes de empezar a cantar ha leído un papel en español para hacer un resumen de su dilatada carrera y confesarse emocionada por actuar en España.

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El azar tiene un gran protagonismo en esta gira, porque la actriz va sacando papeles de una chistera -o le pide a los espectadores que lo hagan- en los que aparece el título de la siguiente canción que va a interpretar.

Y ese azar ha querido que, en su primer concierto en España, la primera pieza haya sido 'Invisible', del musical de Broadway 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (2010), basado en la película homónima de Pedro Almodóvar, lo que ha sido festejado por LuPone con un grito de "fantástico" en español.

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Otro de los grandes momentos de la noche ha llegado con la interpretación de 'Don't cry for me Argentina', del musical 'Evita' (1979), el título que cambió para siempre su carrera e hizo de ella "una estrella", como desvelaba LuPone en una entrevista con EFE.

También memorable ha sido la canción 'Calling you', conocida por el público a través de la película 'Bagdad Café', o 'Lonely town', sobre la que la artista se lamentaba de que ya no se escribieran letras así.

Ha dedicado a Antonio Banderas, sentado en el patio de butacas, 'Being alive', perteneciente al musical 'Company', un título bien conocido en este escenario porque es uno de los clásicos de Broadway que el actor malagueño ha dirigido y protagonizado en España.

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LuPone ha cantado además 'Moon River' y, ya en el tramo final del concierto, ha hecho las delicias del público al recordar otro título mítico como 'West Side Story' con la pieza 'Something's coming'.

Pero la apoteosis estaba por llegar, cuando Banderas ha vuelto a subir al escenario para entregarle el Premio Lux Ductor (luz guía), un momento que, a petición del actor, ha sido iluminado por los espectadores con las linternas de sus teléfonos móviles.

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"Su voz, su inteligencia, su fuerza, su ingenio y su inquebrantable dedicación a la excelencia artística la han convertido en una figura singular en la historia del teatro musical", ha dicho Banderas sobre la homenajeada.

"A lo largo de su extraordinaria carrera, no solo ha elevado la forma artística del teatro musical, sino que también ha recordado tanto al público como a los compañeros de profesión que el escenario sigue siendo un lugar de inteligencia, de pasión, de elegancia, de peligro, de humor y de honestidad emocional", ha añadido el malagueño.

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