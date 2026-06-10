Miles de personas se concentran en la Cachemira paquistaní en un nuevo día de protestas

Islamabad, 10 jun (EFE).- Miles de manifestantes se concentraron este miércoles en la ciudad de Rawalakot, en la región de Cachemira administrada por Pakistán, después de que al menos siete personas murieran en una protesta el lunes y en medio de la ola de represión que vive la región desde la semana pasada.

"Varias caravanas de manifestantes están llegando a Rawalakot desde diferentes partes de Cachemira. Hasta el momento se han reunido entre seis y siete mil personas en el lugar de la protesta y siguen llegando más", declaró a EFE el agente de policía de la comisaría central de Rawalakot, Abdul Shakoor.

PUBLICIDAD

El agente aseguró que no se han registrado enfrentamientos por el momento este miércoles, y que los mercados y carreteras permanecen casi vacíos en toda la región.

Según la policía, tres civiles murieron el pasado lunes en medio de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el Comité de Acción Awami Conjunto (JAAC), el movimiento civil que lidera las manifestaciones y que fue ilegalizado por el Gobierno el pasado viernes.

PUBLICIDAD

Las autoridades también informaron que cuatro agentes murieron y más de 20 resultaron heridos a causa de disparos por parte de miembros del JAAC.

El número de víctimas mortales sigue siendo objeto de controversia, ya que el Gobierno ha suspendido el internet en la región y ha impedido el paso de transporte público en los puntos que conectan la zona con Pakistán.

Según la JAAC, el número de víctimas mortales podría oscilar entre 50 y 100, una cifra que las autoridades no han corroborado.

"Todos los convoyes han llegado a salvo a sus respectivas ubicaciones (...) La moral de los jóvenes es alta y los participantes mantienen una postura firme y disciplinada. Si Dios quiere, este viaje continuará con unidad, paciencia y una lucha pacífica", declaró en X el JAAC este miércoles.

PUBLICIDAD

El JAAC inició como un movimiento de protesta en contra de los altos costos de vida en la Cachemira administrada por Pakistán.

Su principal demanda actual es que se eliminen doce escaños del Parlamento regional que están reservados para los refugiados indios, ya que denuncian que los grandes partidos usan esos puestos a dedo para manipular la formación del Gobierno regional.

En comunicado publicado el martes, la ONG Amnistía Internacional cuestionó la reciente designación del JAAC como un grupo terrorista y calificó de alarmante la "represión violenta y generalizada de las autoridades contra las protestas". EFE