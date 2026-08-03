Registrado un nuevo incidente marítimo cerca de las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz

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El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este domingo de un nuevo "incidente" acaecido cerca de las costas de Omán, en el estratégico estrecho de Ormuz, después de que una embarcación haya advertido del sonido de una explosión.

"El capitán de un buque informa que ha oído una explosión muy cerca de la embarcación. Según los informes, tanto el buque como la tripulación se encuentran a salvo", ha precisado la autoridad marítima con relación a este suceso registrado a 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de la ciudad omaní de Jasab.

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Por el momento, ha sido abierta una investigación de los hechos, al tiempo que el centro ha instado a las embarcaciones que naveguen la zona a hacerlo "con precaución" e informando de cualquier actividad "sospechosa".

El estrecho de Ormuz, candente enclave situado en el centro de la guerra en Oriente Próximo, ha sido objeto de conversaciones en los últimos días entre Irán y Omán. De hecho, el propio ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha anunciado este domingo que las conversaciones con Mascate para definir el estatus futuro del paso han entrado en su "fase final".

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Asimismo, el alto funcionario ha reiterado que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver en estas negociaciones, que en cualquier caso solo sirven para concretar una ruta segura y en nada afectan a una hipotética reapertura del paso.

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Teherán en la tarde de este lunes, tras sus declaraciones acerca de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que, según él, las partes hubieran alcanzado un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

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