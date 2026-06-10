Justicia noruega rechaza que hijo de Mette-Marit pueda cumplir en casa prisión preventiva

Copenhague, 10 jun (EFE).- El Tribunal de Apelación noruego rechazó este miércoles que Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, pueda cumplir el resto de su prisión preventiva en casa para poder estar con su madre enferma, a la espera de una sentencia en el proceso en el que está acusado de 40 delitos, entre ellos cuatro casos de violación.

Un juzgado de primera instancia de Oslo había aceptado el pasado lunes la petición del joven, aludiendo al bajo riesgo de que quebrantase de nuevo la prohibición de acercarse a una de las víctimas y a que mantenerlo en prisión sería una medida demasiado dura tanto para él como para su madre, que espera un trasplante de pulmón.

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Pero el Tribunal de Apelación ha aceptado el recurso de la Fiscalía y cree que existe un "alto grado de probabilidad" de que Høiby vuelva a cometer nuevos delitos.

"El Tribunal de Apelación no cree que la enfermedad de la madre reduzca el riesgo de restablecimiento del contacto con las víctimas, con el riesgo de nuevos delitos que existe. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de capacidad, estilo de vida y factores de riesgo", consta en el fallo reproducido por la televisión pública NRK.

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Høiby, de 29 años, lleva encarcelado desde el 2 de febrero, la víspera del inicio del juicio, y ya había pedido anteriormente cumplir el resto de su prisión preventiva en su casa con una tobillera eléctrica, una solicitud rechazada por la Justicia.

La Casa Real noruega informó el pasado viernes de que Mette-Marit, de 52 años, ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

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La defensa de Høiby presentó ese mismo día una nueva petición apelando a la enfermedad de la princesa.

"Saber que cada domingo puede ser la última vez, porque no sabemos cuándo tendrá un nuevo pulmón y es una operación de alto riesgo... Estar encerrado mientras sé que mamá está tan mal es insoportable", dijo Høiby el pasado lunes ante el juez, según recogió NRK.

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En declaraciones a ese mismo medio, una abogada del equipo legal del joven, Ellen Holager Andeneæs, dijo hoy que estaban "muy decepcionados" y que el fallo del Tribunal de Apelación es "incomprensible", aunque no reveló si recurrirán al Tribunal Supremo.

La Fiscalía noruega ha pedido siete años y siete meses de cárcel para Høiby, en un caso cuya sentencia será difundida el próximo lunes.

Høiby está acusado, además de las cuatro violaciones a otras tantas mujeres mientras dormían, de seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

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La defensa del joven -fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon- pide que lo absuelvan de las acusaciones más graves y acepta una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

El hijo de Mette-Marit, que no forma parte de la Casa Real, ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psicológicos. EFE