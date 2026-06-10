Julian Barnes, el escritor de pluma elegante que ha cerrado su carrera con 'Despedidas'

Londres, 10 jun (EFE).- Julian Barnes, galardonado hoy con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, está considerado uno de los escritores británicos más lúcidos y elegantes, que ha explorado la memoria, la identidad, el amor y la muerte, y que ha culminado su carrera con un adiós literario en el que ha dicho será su último libro, 'Despedidas', publicado en enero de 2026.

Barnes ha vivido sus últimos años con un cáncer de sangre, una enfermedad tratable que ha requerido quimioterapia para mantenerse estable y que, pese a ello, le ha ido debilitando gradualmente.

Con 'Departure(s)' ('Despedidas' en español, publicado por Anagrama), calificada por la crítica como una obra híbrida de ficción y memoria, repasa aspectos de su biografía y deja claro ya desde el título que es su última creación.

"Espero que sea un buen libro de despedida", declaró cuando se publicó el libro a la cadena pública británica BBC.

"Mientras lo escribía, pensé que se sentía como una última obra, y así debía ser (…) Echaré de menos escribir novelas, pero al mismo tiempo sería absurdo hacerlo si no es con plena convicción", manifestó.

El autor, que aseguró que tenía la sensación de haber "tocado todas sus melodías", deja un legado de obras que, según los expertos, combinan inteligencia y elegancia estilística, con un agudo sentido del humor y una constante reflexión sobre la naturaleza de la existencia y la literatura.

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Entre las más recordadas están 'El loro de Flaubert' (1984), que lo consagró como un escritor innovador y lo llevó a su primera candidatura al Premio Booker, y 'El sentido de un final' (2011), con la que finalmente lo ganó, consolidando su lugar entre los grandes de la literatura británica contemporánea.

Otros trabajos suyos también nominados al Booker incluyen la satírica 'Inglaterra, Inglaterra' (1998) y 'Arthur y George' (2005).

Entre sus numerosos reconocimientos están el Premio Somerset Maugham en 1981 por su ópera prima, 'Metroland' (1980), y el Premio Femina de Francia, que lo reconoció en 1992 por 'Hablando del asunto' (1992), además de haber recibido en este país el título de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras en 2004.

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Además de su obra novelística, Barnes publicó colecciones de ensayos y de relatos breves, así como dos libros de memorias, y cultivó la no ficción con títulos como 'El hombre de la bata roja' (2019), con el que retrató a varias figuras del mundo artístico de la Belle Époque parisina.

Aparte de su inmersión en las profundidades del ser humano, Barnes exploró la ficción policial bajo el seudónimo Dan Kavanagh, un homenaje a su primera esposa, la agente literaria Pat Kavanagh, fallecida de un tumor cerebral en 2008 tras un diagnóstico fulminante.

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Sobre aquel periodo, confesó: "La frase que se me ocurrió cuando mi esposa estaba muriendo de cáncer cerebral y yo luchaba por mantener la cordura fue: es solo el universo haciendo de las suyas".

Años más tarde, en agosto de 2025, se casó, acompañado de un pequeño grupo de allegados, con la editora Rachel Cugnoni, con quien llevaba años en pareja. La pareja no ha tenido hijos.

Barnes nació en Leicester, en el centro de Inglaterra, el 19 de enero de 1946, y creció entre esta ciudad y Londres, donde sus padres eran profesores de francés.

Entre 1957 y 1964 estudió en la City of London School, un colegio para chicos con reputación académica, donde cultivó su amor por la lectura y la precisión del lenguaje.

Más tarde, en 1968, se graduó en Lenguas Modernas en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, donde se especializó en francés y alemán, un interés que marcaría su fascinación por la literatura francesa.

Julian Barnes ha sido, desde pequeño, seguidor del Leicester City, el equipo local de su ciudad natal, al que asegura apoyar para mantener un vínculo con sus raíces tras el traslado a la capital británica. EFE

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