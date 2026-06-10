El Princesa de las Letras a Barnes salda una deuda con su generación de autores británicos

Oviedo (España), 10 jun (EFE).- El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 concedido a Julian Barnes salda "una deuda" de estos galardones con toda una generación de escritores británicos de la que forman parte también Martin Amis, Ian McEwan, Salman Rushdie y Kazuo Ishiguro y que han marcado una época en la literatura europea y mundial.

Así lo señaló en declaraciones a los periodistas tras hacer público el fallo el presidente del jurado que ha concedido el galardón, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que destacó que Barnes ocupa una posición "muy significativa" dentro de ese grupo.

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Además de ser un escritor "formidable" que, a su juicio, "ha escrito de todo y bien, no hay nada que haya hecho que esté mal".

A su condición de miembro de una generación de autores que Mario Vargas Llosa definió como el grupo literario más importante tras el 'boom' sudamericano se refirió otra de las miembros del jurado, la escritora española María Dueñas.

La autora de 'El tiempo entre costuras' apuntó que todos los componentes de ese grupo son amigos y todos ellos han desarrollado carreras sólidas y representativas, además de ser "muy modernos, en el mejor sentido de la palabra".

Barnes es, agregó, "una figura enorme por sí misma por lo que representa de una generación, de un momento y es un referente en el mundo de la literatura británica y para sus lectores del resto del mundo".

Para otro de sus compañeros en el jurado, el español Sergio del Molino, el británico es "un narrador total" circunscrito al ámbito de la novela, con una obra en la que mezcla género y desarrolla "un ensayismo muy intimista" que le permite "mirar desde lo más pequeño, desde lo más íntimo y desde las cosas cotidianas" para abordar "la gran historia".

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El galardón, apuntó, es extensible a la generación de la que forma parte "y lo recibe en nombre de todos" en un momento en el que ha anunciado el fin de su carrera literaria con una despedida "elegante" aunque Del Molino aseguró no creer mucho en su retirada.

"Cuando uno dice que es su último libro es porque le quedan cinco o seis", ironizó, a la vez que incidió en su carácter integrador en un momento de ruptura como el Brexit, en el que "con humor e ironía" fue capaz de contribuir a que no se terminasen de destruir los lazos entre Inglaterra y el resto de Europa. EFE

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