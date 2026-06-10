El presidente de Ecuador realizará tercer viaje oficial a EE.UU. en lo que va de 2026

Guayaquil (Ecuador), 10 jun (EFE).- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, viajará este jueves nuevamente a Estados Unidos en una agenda oficial que se extenderá hasta el lunes, pero que no ha sido revelada aún por el Gobierno.

Este es el tercer viaje oficial del mandatario ecuatoriano a ese país en lo que va del año, después del que hizo entre el 12 y el 17 de mayo, cuando se reunió en Washington con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y participó en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Y el otro fue entre el 6 y el 8 de marzo, cuando acudió a Miami para la cumbre del 'Escudo de las Américas', convocada por el presidente Donald Trump, y en la que participaron otros líderes de derecha de la región.

En medio de esos dos viajes, del 2 al 6 de abril, Noboa también estuvo en Estados Unidos, pero no tuvo agenda oficial sino que cumplió asuntos de carácter personal.

Este miércoles, el mandatario ecuatoriano emitió un decreto ejecutivo en el que declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará, que estará integrada "por los ministerios, secretarías y demás entidades del Estado que contribuyan al desarrollo de las actividades previstas", pero que no está detallada en el documento.

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Solo se señala entre los considerandos que es del "interés del Gobierno de Ecuador fortalecer las relaciones exteriores con los Estados aliados y socios estratégicos".

El viaje del presidente Noboa coincide con la inauguración de la Copa Mundial que en Estados Unidos será el viernes y con el partido que disputará la selección ecuatoriana contra Costa de Marfil el domingo en Filadelfia; pero el Gobierno no ha señalado si estará presente en esos eventos.

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Antes de partir hacia el país norteamericano, está previsto que el presidente esté presente este jueves en un evento sobre obras viales en un municipio de la costa del país.

El mandatario ha sido criticado por el número de viajes internacionales que ha realizado desde que llegó al poder, en noviembre de 2023.

En lo que va del año viajó a República Dominicana, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Suiza y Bélgica.

Sin embargo, Noboa ha minimizado esas críticas, señalando que los viajes que ha hecho han sido para traer inversiones al país y para concretar acuerdos. "Eso se logra con los viajes, no se logra con una llamada por zoom o por un Whatsapp", dijo a inicios de marzo. EFE

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