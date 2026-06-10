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El Papa acepta la renuncia del obispo auxiliar castrense en Estados Unidos

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El Papa ha aceptado la renuncia de Richard Spencer, de 75 años, como obispo auxiliar para los Servicios Militares de Estados Unidos, según ha informado el Vaticano.

Según señala la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, la renuncia fue dada a conocer en Washington este miércoles por el arzobispo Gabriele Caccia, nuncio apostólico en los Estados Unidos.

La Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos proporciona atención pastoral y servicios espirituales a aquellos que sirven en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, instalaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos y los dependientes de aquellos retirados o en servicio activo.

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