Agencias

Centroamérica y República Dominicana abordan los desafíos migratorios en la región

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Santo Domingo, 10 jun (EFE).- Autoridades migratorias de Centroamérica y República Dominicana iniciaron este miércoles en Punta Cana (este dominicano) una reunión de dos días, centrada en los desafíos de la movilidad humana en la región, la seguridad fronteriza y la coordinación conjunta frente a los flujos migratorios.

Las discusiones forman parte de la Reunión Ordinaria Anual de la Comisión de Autoridades Migratorias de los Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (OCAM-SICA), una cita en la que República Dominicana entregará a Belice la presidencia pro tempore del organismo regional.

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El encuentro reúne a autoridades migratorias de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, además de representantes del SICA y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de acuerdo la Dirección General de Migración (DGM) dominicana.

La cita está encabezada por el director general de Migración dominicano, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, "quien presentará los avances logrados durante su gestión, centrados en el intercambio de buenas prácticas entre las instituciones migratorias de la región", precisó el comunicado.

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La OCAM es el órgano especializado que reúne a las autoridades migratorias de los países miembros del SICA con el objetivo de fortalecer la cooperación regional y promover acciones conjuntas en materia migratoria. EFE

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