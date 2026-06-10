Berlín descarta nuevas medidas contra Israel por violencia de colonos en Cisjordania

Berlín, 10 jun (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, descartó este miércoles que su país vaya a tomar medidas contra colonos israelíes violentos o representantes del Gobierno de Israel, después de que varios países europeos como Francia o Reino Unido tomaran nuevas iniciativas frente a las políticas del Ejecutivo de Tel Aviv.

"En este momento, el Gobierno considera que nuestra voz se escucha en Israel y que, por el momento, no se requieren otras medidas", dijo Wadephul en una rueda de prensa en Berlín tras haberse reunido con su homóloga húngara, Anita Orbán.

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"Tenemos una posición clara respecto al derecho internacional. Hemos dicho claramente al Gobierno israelí que consideramos que esta política de asentamientos ilegales no debe continuar y que, en particular, proyectos como el E1 supondrían una violación de todo el proceso de Oslo", abundó el ministro.

Wadephul, que aludió así a un proyecto de colonización israelí por el que se construirán miles de viviendas que amenaza con separar Jerusalén Este del resto de Cisjordania además de cortar la continuidad de esos territorios palestinos, apuntó que, si Alemania participa de sanciones, éstas se producen tras debatirse y acordarse en la Unión Europea (UE).

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En este sentido, el ministro alemán recordó las sanciones europeas por abusos contra palestinos impuestas a entidades e individuos israelíes aprobadas en mayo.

Wadephul se desmarcó así de la petición formulada este miércoles por la ONG Amnistía Internacional, que pidió un paquete de medidas contra Israel y altos cargos de su Gobierno, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu, por lo que llamó "limpieza étnica" de beduinos palestinos en Cisjordania.

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El titular de Exteriores alemán tampoco consideró la iniciativa anunciada por Reino Unido el martes, cuando Londres presentó sanciones a seis entidades y un individuo vinculados a la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, una medida coordinada con otros socios internacionales como Canadá, Francia y Noruega.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, apuntó el pasado domingo que la UE podría adoptar nuevas sanciones "en los próximos días" contra colonos israelíes responsables de violencia contra palestinos en Cisjordania.

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó el pasado viernes que la UE "no puede mantener la misma relación con Israel" mientras continúen las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. EFE

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