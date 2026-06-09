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Turquía expresa su deseo de que Armenia "dé pasos firmes" hacia la paz tras la victoria de Pashinián

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El Gobierno de Turquía ha expresado su deseo de que Armenia "dé pasos firmes" hacia la paz tras la victoria en las legislativas del domingo de Contrato Civil, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, embarcado en los últimos años en un proceso de normalización de relaciones con Turquía y Azerbaiyán y un viraje hacia la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

"Aplaudimos que las elecciones parlamentarias celebradas en Armenia el 7 de junio de 2026 concluyeran en un ambiente pacífico y tranquilo", ha dicho el Ministerio de Exteriores turco, que ha afirmado que Ankara espera que "Armenia dé pasos firmes hacia la paz y la normalización en la región".

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"Turquía seguirá contribuyendo a la estabilidad y la prosperidad regionales, como lo ha hecho hasta la fecha, basándose en los intereses comunes de los países de la región", ha zanjado la cartera en su comunicado, primera reacción oficial desde Ankara a la victoria del partido de Pashinián.

Pashinián habló de "victoria histórica" de su partido después de que la comisión electoral le diera el 49,81% de los votos en las parlamentarias, al tiempo que prometió continuar su política de acercamiento a la UE --en medio de las críticas de Rusia, su tradicional aliado-- e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.

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"Seguiremos desarrollando relaciones con Rusia y otros Estados miembro de la Unión Económica Euroasiática", ha argumentado, en plenas tensiones con Moscú por su realineamiento con la UE y Estados Unidos, un proceso que inició tras la derrota militar frente a Azerbaiyán en Nagorno Karabaj, un territorio separatista de mayoría armenia que Bakú logró reintegrar en septiembre de 2023.

En este sentido, argumentó que "la población armenia ha votado por la paz, el desarrollo regional y la cooperación". "Espero que esto encuentre una respuesta positiva de Turquía y Azerbaiyán", esgrimió, antes de apostar por "institucionalizar la paz" con Bakú y lograr la normalización de relaciones con Ankara.

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