Agencias

Muere en plena calle Ernesto Quintana, exgerente de Cantabria Labs

Guardar
Google icon
Imagen ZKJHKL4CXREKJCCWBM7WFREOMU

Ernesto Quintana, quien fuera directivo y gerente de Cantabria Labs --antigua Industrial Farmacéutica Cantabria (IFC)-- ha muerto este martes a los 87 años de forma súbita en plena calle en Santander.

El suceso, ocurrido este mediodía en un paso de peatones de Calvo Sotelo, ha provocado un notorio despliegue policial y de emergencias en lo que inicialmente parecía que había sido un nuevo atropello en la capital cántabra (hace menos de dos semanas hubo uno mortal en Valdecilla y hace un mes uno con tres heridas graves frente al Ayuntamiento).

PUBLICIDAD

Según ha podido saber Europa Press, el hombre, vecino de Santander, cruzaba por el paso de peatones junto a su mujer cuando ha empezado a encontrarse mal y se ha desvanecido.

Personal sanitario del centro de salud Isabel II ha salido a auxiliar al hombre, sin haber podido hacer nada por su vida. Al lugar han llegado varias ambulancias, una de las cuales se ha llevado al fallecido.

El suceso ha sido prácticamente presenciado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que se encontraba en la misma zona y ha estado consolando a la viuda, que posteriormente ha estado acompañada de otros familiares que han ido llegando al lugar.

PUBLICIDAD

También ha acudido el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Cstillo, y otros miembros del Ayuntamiento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ONG dice que la ciudad filipina más impactada por sismo está en "estado de calamidad"

Infobae

El papa León XIV continúa en Barcelona su viaje oficial a España

Infobae

El Congreso debate mañana la moción del BNG para salir de la OTAN, la retirada de tropas de EEUU y el fin de las bases

El Congreso debate mañana la moción del BNG para salir de la OTAN, la retirada de tropas de EEUU y el fin de las bases

El jurado del Premio Princesa de las Letras delibera 37 candidatos de 24 nacionalidades

Infobae

Mueren tres personas, entre ellas una embarazada, en un ataque de Rusia contra el noreste de Ucrania

Mueren tres personas, entre ellas una embarazada, en un ataque de Rusia contra el noreste de Ucrania