AMP. Los incendios en Francia dejan ya 250.000 evacuados mientras el oeste de Burdeos se pone en alerta máxima

Más de 250.000 personas han sido evacuadas por los devastadores incendios en el suroeste de Francia, sobre todo el del departamento de Gironda, cuya capital, Burdeos, todavía no está bajo orden de evacuación aunque ha comenzado a redestinar efectivos para proteger el oeste, uno de los grandes epicentros de las industrias de Ciencia y Defensa nacionales.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas anunció que se han desplegado "expertos y recursos" para la seguridad de las instalaciones industriales (fábricas de pólvora y misiles incluidas) dispersas por la parte occidental de la región, ahora expuesta al incendio masivo de Gironda, que está asolado la zona alrededor de la cuenca de Arcachon y en preparativos ante el repunte de las temperaturas que se espera para el próximo martes.

PUBLICIDAD

Unas 220.000 personas han sido evacuadas por el incendio de Gironda, donde unas 42.000 hectáreas han quedado arrasadas, y otras 30.000 han tenido que escapar de las llamas en la vecina región de Las Landas, al sur, donde el fuego ha consumido 3.000 hectáreas. Los incendios han quemado unas 115.000 hectáreas de terreno en Francia desde principios de año, récord histórico.

La evacuación de la ciudad, sin embargo, está por ahora completamente descartada, como anunció esta mañana el alcalde Thomas Cazenave. "El fuego está a las afueras pero no está avanzando por el flanco occidental de la ciudad", ha explicado este mediodía ante los medios. En ese momento, las llamas se encontraban todavía a 25 kilómetros de la urbe y a 15 de su comunidad periférica más amenazada, Martignas-sur-Jalle.

PUBLICIDAD

La prefecta de Gironda, Sophie Broca, ha avisado de que la situación es "increíblemente grave" y anunciado que no permitirá "el regreso de los evacuados a las comunidades ni el desarrollo de la actividad laboral" como mínimo durante el lunes "hasta que el incendio esté controlado" porque "circunstancias excepcionales exigen medidas excepcionales".

Todo ello porque "a partir del martes, lamentablemente, las temperaturas volverán a subir y regresaremos a mínimos muy altos, de 38 y 40 grados", ha indicado la prefecta. "Este es un factor que podría, y uso el condicional, agravar el fenómeno", ha avisado. En total, 240 viviendas quedaron destruidas en Gironda, según la Prefectura. Si bien hasta el momento no hay constancia de víctimas civiles, 75 bomberos resultaron heridos, diez de los cuales tuvieron que ser evacuados.

PUBLICIDAD

115.000 HECTÁREAS ARRASADAS DESDE PRINCIPIOS DE AÑO

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha descrito un panorama desolador por los incendios. Desde principios de año, 115.000 hectáreas se han visto afectadas por incendios en Francia, cifra sin precedentes.

"Estamos combatiendo entre 30 y 40 incendios simultáneamente cada día", ha lamentado Núñez en declaraciones a France 2, tras estimar que las autoridades han registrado "más de 13.000 incendios" desde el comienzo de 2026.

El ministro coincidió en la valoración de la prefecta de Gironda y reiteró que la situación de los incendios allí, así como en Las Landas y Var "sigue siendo muy desfavorable".

REUNIÓN ENTRE GOBIERNO Y SECTORES AFECTADOS

Este lunes, el Gobierno francés celebrará una reunión de emergencia el lunes con profesionales de los sectores turístico, energético, de telecomunicaciones y de seguros para evaluar las consecuencias de los violentos incendios, según informó el Ministerio de Economía.

La primera reunión comenzará a las 09.00 en Bercy con las partes interesadas locales, entre ellas el ministro de Economía, Roland Lescure, y el ministro de Comercio, Serge Papin, para "evaluar la situación, identificar las necesidades prioritarias y garantizar la continuidad de la actividad económica en las zonas afectadas ".

PUBLICIDAD

La segunda reunión, a nivel nacional, congregará a primera hora de la tarde a las federaciones profesionales pertinentes, a las partes interesadas del sector turístico, energético y de telecomunicaciones, así como a las aseguradoras, junto con los ministros delegados de Energía, Maud Bregeon; Industria, Sébastien Martin; y Digital, Anne Le Hénanff.