Los países nórdicos y bálticos piden la "pronta adhesión" de Ucrania a la UE

Los países nórdicos y bálticos han apoyado este martes la "pronta adhesión" de Ucrania a la Unión Europea durante una cumbre regional celebrada en la capital estonia, Tallín, en la que los Estados han reafirmado que el futuro de Kiev está en la UE y en la OTAN.

"Ucrania ya es un socio estratégico de seguridad para la OTAN. Continuaremos trabajando para afianzar aún más la integración de Ucrania en la comunidad euroatlántica, reafirmando que el futuro de Ucrania está en la UE y la OTAN. Apoyamos la pronta adhesión de Ucrania a la UE, incluida la apertura de todos los grupos de negociación", han indicado en un comunicado conjunto.

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Los países --Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia-- han afirmado que "Rusia sigue siendo la amenaza más significativa y directa para la seguridad euroatlántica", mientras que también han señalado a Bielorrusia por "facilitar la agresión rusa contra Ucrania".

Asimismo, se han comprometido a "contribuir al fortalecimiento de la OTAN" mediante "una mayor inversión en defensa, la mejora de las capacidades y el fortalecimiento de la industria de defensa, incluso a través de iniciativas dentro de la UE". "Los países nórdico-bálticos están comprometidos a alcanzar el objetivo de la OTAN de inversión anual en defensa del 5% del PIB mucho antes de 2035", han subrayado.

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"La guerra de agresión rusa contra Ucrania y su creciente uso de actividades híbridas, cibernéticas, de sabotaje y de desinformación buscan socavar nuestra seguridad y estabilidad. La guerra rusa es la causa de las incursiones de drones en el espacio aéreo de los aliados de la OTAN. Los intentos de Rusia por debilitar el apoyo a Ucrania y desestabilizar nuestras sociedades no tendrán éxito", han agregado.

De la misma forma, han reafirmado que seguirán aumentando su cooperación para responder a "actividades maliciosas"; fortalecerán su "infraestructura crítica y continuarán presionando a Moscú "mediante sanciones, medidas adicionales contra los sectores energético y financiero", así como la 'flota en la sombra' rusa.

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PRESIÓN A RUSIA PARA UN ALTO EL FUEGO

Los países nórdicos y bálticos también han reafirmado su "apoyo inquebrantable a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania y a su derecho a la legítima defensa frente a la guerra de agresión ilegal de Rusia" iniciada en febrero de 2022.

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"Nuestro objetivo es lograr una paz integral, justa y duradera, basada en el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas. Trabajaremos para que Ucrania se encuentre en la mejor posición posible para lograrlo y para aumentar la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego completo, incondicional e inmediato y participe en negociaciones significativas", han indicado.

Además, han resaltado que seguirán aumentando "la cooperación política, de seguridad, de defensa y económica". "Como los mayores contribuyentes de asistencia militar a Ucrania, mantenemos nuestro compromiso de brindar apoyo sostenido y alentamos a otros a hacer lo mismo", han aseverado, añadiendo que también se comprometen a la "reconstrucción a largo plazo" del país.

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En el marco de la cumbre regional, el primer ministro de Estonia, Kristen Míchal, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, han firmado una declaración conjunta este martes para reforzar su cooperación en materia de seguridad y defensa.

"El documento prevé asistencia en materia de seguridad, intercambio de experiencias, cooperación en la industria de defensa y defensa aérea, incluyendo un compromiso conjunto para desarrollar capacidades de defensa antimisiles multicapa en Europa", ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado.

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Asimismo, ambos países se han comprometido a trabajar "en un acuerdo marco sobre drones". "El borrador ya está siendo examinado por la parte estonia", ha señalado.