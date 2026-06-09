León XIV se despide este martes de Madrid y afronta la segunda etapa de su viaje en Barcelona

León XIV se despide este martes 9 de junio de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio.

La agenda del Papa comenzará a las 10.20 horas, con un encuentro con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, donde pronunciará su último discurso en la capital, antes de partir en avión a las 11.10 horas hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas.

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Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. Ya a las las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', donde realizará un discurso.

La cuestión lingüística ha centrado parte del debate previo a la visita papal a Cataluña. En las últimas semanas, distintas instituciones catalanas han trasladado al Vaticano la importancia de reforzar la presencia del catalán durante los actos.

Además, este lunes, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aprovechado el saludo a León XIV en su visita al Congreso para agarrar la mano del Papa y pedirle que hable en catalán en su visita a Barcelona. "His Holiness, like Gaudí, I am catalan (Su Santidad, al igual que Gaudí, soy catalana)", le ha dicho.

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Según indican desde Junts, Nogueras también le ha pedido que hable en catalán en su visita programada para este martes y miércoles en Barcelona, que incluye una misa en la sagrada Familia de Gaudí. "Hablar en la lengua de la tierra que le recibe es un acto maravilloso de amor y respeto", le ha dicho, deseando al Pontífice que disfrute de su visita. "Espero que disfrute de su visita a Catalunya, mi nación", ha añadido.

Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez en italiano. También se ha definido como catalán, en su caso añadiendo también al músico Pau Casals y no solo a Gaudí.

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La semana pasada, la Generalitat, a través de su portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, afirmó haber trasladado a la Santa Sede "la importancia del catalán" para Cataluña y aseguró haber encontrado "receptividad" y sensibilidad por parte del Vaticano en esta cuestión.

También el presidente del Parlament, Josep Rull, contactó con la cúpula de la iglesia catalana para que el catalán sea "predominante" en los actos de la visita. En el ámbito político, Junts reclamó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que realizara todas las gestiones necesarias ante la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y la Santa Sede para garantizar una presencia del catalán "adecuada al reconocimiento legal" de la lengua.

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Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dirigió una carta a Omella en la que defendió la "importancia esencial" de que, como mínimo, la bendición de la Torre de Jesucristo se realizara en catalán y pidió trasladar esta petición a la Secretaría de Estado del Vaticano y al nuncio apostólico en España y Portugal.

Los Comuns también se pronunciaron a favor de que el Papa utilice el catalán durante su visita. Su portavoz parlamentario, David Cid, sostuvo que sería "lo más razonable" y que supondría "un gesto de respeto". En sentido contrario, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, afirmó que "no tendría que ser noticia" que el Pontífice utilizara el español en Cataluña, aunque añadió que también podría emplear el catalán.

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Las reivindicaciones no se han limitado al ámbito institucional y político. La Xarxa d'Entitats Cristianes reclamó una presencia "muy significativa y no meramente testimonial" del catalán en todos los actos.

Asimismo, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República y la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat remitieron una carta al Papa en la que le pidieron "explícitamente" que priorice el uso del catalán durante su visita.

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Estas entidades defendieron que se trata de una muestra de respeto hacia la sociedad catalana y subrayaron la vinculación de Gaudí con la lengua, la cultura y la nación catalanas. Además, expresaron su preocupación por la situación del catalán y alertaron de lo que consideran intentos de utilizar la visita papal y la figura del arquitecto como instrumentos de "españolización".

Paralelamente, ANC, Òmnium, el Consell de la República, la Lliga Espiritual y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han convocado una movilización para recibir al Papa con 'estelades' a su llegada a la Sagrada Família el próximo 10 de junio bajo el lema 'Rebem el papa Lleó XIV amb estelades'.

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También Plataforma per la Llengua ha dirigido una carta a León XIV para pedirle que haga un uso "generoso" de la lengua catalana. "Antoni Gaudí no sólo es una figura universal de la arquitectura y un testimonio excepcional de la unión entre la fe y el arte, sino también una expresión viva de la identidad cultural de los catalanes. Su obra, profundamente arraigada a nuestra tierra, refleja una forma de entender el mundo que nace de la tradición, de la lengua y de la sensibilidad de nuestro pueblo", recoge Plataforma per la Llengua en un comunicado.

Igualmente, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i a les Nacions (CIEMEN) ha pedido que el catalán sea "la lengua principal" en la visita del Papa León XIV a Barcelona ya que consideran que una presencia residual del catalán en la visita sería, según afirman, incompatible con el respeto que merece la lengua propia de Catalunya

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En el lado opuesto, Convivencia Cívica Catalana (CCC), junto a la asociación S'Ha Acabat y 734 personas adheridas a título individual, ha dirigido una carta al papa León XIV para pedirle que utilice "también" el castellano durante los actos públicos de su anunciada visita apostólica a Barcelona.