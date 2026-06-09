La estabilidad dominará la Península, aunque con descenso de temperaturas en la mitad norte y viento en Canarias

La estabilidad dominará la Península en la jornada de este martes, aunque las temperaturas bajarán en la mitad norte y fuertes rachas de viento en Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Canarias, El Hierro, Gran Canaria y Tenerife estará en situación de riesgo por oleaje.

La situación de estabilidad permanecerá en gran parte del país con cielos poco nubosos o despejados excepto, durante las primeras horas de la madrugada, que continuarán los chubascos del día anterior en los Pirineos y, en el Cantábrico y en el alto Ebro, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles, poco probables en el litoral y con tendencia a remitir por la tarde.

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Por la mañana se espera nubosidad baja en puntos del sureste peninsular, el Estrecho y el litoral del mar de Alborán. Podrán aparecer nubes de evolución en zonas del interior del tercio oriental que dejen algún chubasco o tormenta aislada en zonas de montaña.

Asimismo, son probables los bancos de niebla matinales en zonas de montaña del tercio norte peninsular, y posibles las brumas costeras en el Estrecho y en el litoral de Alborán.

Las máximas irán en descenso en el tercio norte, Baleares y el interior del tercio este, notable en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico. Subirán en Badajoz y Huelva, y seguirán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y los 38 grados en zonas puntuales del Guadalquivir. Las mínimas irán en descenso en la mitad norte y en ascenso en la mitad sur, de forma más acusada en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. Noches tropicales (mínimas de más de 20 grados) en el Guadalquivir y el litoral mediterráneo. Sin cambios en Canarias.

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Habrá alisio moderado en Canarias, cierzo en el valle del Ebro, y tramontana fuerte en el Ampurdán, donde puede haber rachas muy fuertes puntualmente. Asimismo, el viento de componentes norte y este afectará en la fachada mediterránea e interior del sureste, moderado en Baleares y litorales.

En el Estrecho, el poniente rolará a levante a lo largo del día. En el resto predominará la componente norte y oeste, con cierzo moderado en el Ebro y viento moderado del norte y nordeste en el litoral gallego y la meseta norte; flojo en los demás

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