Israel pide evacuar barrio cristiano de Tiro (Líbano) y alerta que lo atacará próximamente

Jerusalén, 9 jun (EFE).- El Ejército de Israel emitió este martes una orden de evacuación para distintas áreas de la ciudad de Tiro (suroeste de Líbano), incluido el barrio cristiano de la urbe costera y alertó de que lo atacará "próximamente".

"Ya advertimos que terroristas de Hizbulá operan en el barrio cristiano de la ciudad. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen previsto actuar contra la actividad terrorista de Hizbulá en dicho barrio próximamente", aseguró el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes Avichai Adraee en un comunicado.

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La semana pasada, Israel puntualizó que estaba al tanto de la actividad del grupo chií en el barrio cristiano, pero por el momento no emitió las órdenes de desplazamiento forzoso hacia él que hoy sí exige.

El barrio cristiano de Tiro, situado en el extremo noroeste de la ciudad vieja, constituye uno de los enclaves más emblemáticos de la antigua urbe fenicia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sus estrechas callejuelas peatonales, casas de piedra tradicional e iglesias históricas han atraído a turistas libaneses y extranjeros durante años. Además de ser una zona residencial de mayoría cristiana, el barrio alberga pequeños hoteles, restaurantes y cafeterías cercanas también al puerto pesquero.

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El llamamiento de Adraee hoy hace referencia igualmente a "los habitantes de Tiro" en general; ciudad de aproximadamente 200.000 residentes en su área urbana, una cifra que incluye a las comunidades locales y a un número significativo de refugiados palestinos y sirios.

Aunque, posteriormente, también menciona a los siguientes barrios periféricos y campamentos palestinos de la conurbación de Tiro: Habriha, Hammadiyah, Jal Al Bahr, Zuqaq Al Mafdi (cuya evacuación también exigió este lunes), Al Bass, Maashouq, Burj Al Shamali, Nabaa, Al Housh, Al Rashidieh y Ain Baal.

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"Cualquier estructura utilizada por Hezbolá con fines terroristas podría ser objetivo de ataques. Para proteger sus vidas, les instamos a trasladarse inmediatamente al norte, más allá del río Zahrani. Tengan en cuenta que cualquier desplazamiento al sur del río Zahrani podría poner en peligro sus vidas", culmina el comunicado de Adraee.

Al menos siete personas murieron y otras ocho resultaron heridas ayer en un bombardeo israelí contra la localidad de Zefta, en el sur del Líbano, donde la ONU denunció un ataque en las inmediaciones de un colegio que acogía a familias desplazadas por el conflicto.

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El intercambio de fuego entre Hizbulá e Israel, que continúa expandiendo su ocupación al sur de Líbano, se mantiene pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril. También pese a que Irán ha advertido que los ataques israelíes en Líbano pondrían en peligro el cese de las hostilidades tras la escalada del lunes.

La tensión se ha acrecentado además tras los ataques cruzados protagonizados entre el domingo y el lunes por Israel e Irán, que respondió con lanzamientos contra el territorio israelí a un bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut. EFE

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