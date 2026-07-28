El senador de EE.UU. Lindsey Graham es homenajeado en el Capitolio antes de su funeral

Guardar

Washington, 28 jul (EFE). El senador republicano Lindsey Graham, una de las figuras más influyentes del Congreso de Estados Unidos en las últimas décadas, recibió este martes un homenaje en el Capitolio antes del funeral previsto en la Catedral Nacional de Washington, tras su repentina muerte el pasado 11 de julio.

Washington acogió el inicio de los actos fúnebres con una ceremonia de llegada al Capitolio, en la que el féretro de Graham, cubierto con la bandera estadounidense, fue trasladado por un equipo de portadores de las Fuerzas Armadas en reconocimiento a sus décadas de servicio en la Fuerza Aérea.

PUBLICIDAD

Tras la llegada del ataúd se celebró un breve acto en la Rotonda del edificio del Congreso.

Durante el homenaje intervinieron, entre otros, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune.

Por su parte, Vance recordó las diferencias que ambos mantuvieron sobre la guerra en Ucrania pero aseguró que nunca afectaron a la relación entre ambos.

"Era un firme defensor de Ucrania y tuvimos una acalorada discusión durante un almuerzo en el Senado", dijo Vance antes de añadir: "prefiero recordar a Lindsey Graham como un hombre que podía discrepar contigo sin volverse desagradable".

El cuerpo del senador será trasladado hasta la Catedral Nacional de Washington, donde está previsto que a las 14:00 hora local (18:00 GMT) dé comienzo el funeral en el que participará el presidente Donald Trump y al que también asistirán el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

PUBLICIDAD

En declaraciones previas, Trump destacó la capacidad de Graham para lograr consensos entre ambos partidos.

"Lindsey era capaz de unir a la gente. Si necesitaba a un demócrata, normalmente podía conseguirlo. Era un gran político y un gran caballero", afirmó Trump.

El presidente también aludió al respaldo del senador a las intervenciones militares del país y a su política exterior: "A Lindsey le gustaba la guerra, para ser sincero. Bromeo diciendo, aunque no tiene nada de gracioso, que nunca vio una guerra que no le gustara", señaló.

PUBLICIDAD

Tras el funeral, el féretro será trasladado a Carolina del Sur, estado al que representaba Graham, donde el miércoles continuarán los actos con una procesión fúnebre y un nuevo servicio religioso donde el público podrá despedirse del senador. EFE