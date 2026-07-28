El chavismo y la oposición se movilizan este martes tras casi cinco semanas de los sismos

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Caracas, 28 jul (EFE).- El chavismo tiene previsto marchar este martes, tras casi cinco semanas de los devastadores terremotos en Venezuela, para conmemorar el natalicio de Hugo Chávez (1999-2013), mientras que la oposición ha convocado una movilización por los dos años de las presidenciales y la reclamada victoria de Edmundo González Urrutia.

Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los simpatizantes del chavismo se concentrarán en cuatro lugares de Caracas para luego marchar hasta la Plaza 4F, en el Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo del fallecido presidente, para recordar a quien suelen llamar "comandante supremo" en el 72 aniversario de su nacimiento.

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La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, señaló en su canal de Telegram que Chávez "dedicó su vida a Venezuela y dejó una huella imborrable en la historia" del país, y aseguró que su legado "permanece en la memoria del pueblo venezolano e inspira a seguir trabajando por una nación de paz, justicia social y prosperidad".

El PSUV indicó también que conmemorará los dos años de la "victoria popular" en los comicios del 28 de julio de 2024, en los que Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, fue proclamado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo que no publicó las pruebas de ese resultado.

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Por su parte, la oposición liderada por la premio nobel de la paz María Corina Machado convocó a sus seguidores a una actividad en Caracas y en todos los municipios del país para, explicó, defender la libertad "con organización, presencia y liderazgo en la calle".

"La voluntad de los venezolanos dejó claro que el destino de nuestro país le pertenece a su gente", expresó en X el partido de Machado, Vente Venezuela, que pidió a sus simpatizantes asistir con banderas del país y carteles que tengan el mensaje "¡Con nuestras propias manos!".

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González Urrutia, reconocido como el ganador de los comicios de hace dos años por la oposición mayoritaria y por numerosos países e instituciones internacionales, expresó este martes su convicción de que ese 28 de julio "será recordado como el momento en que Venezuela recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto".

"Esa certeza sigue viva. Y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades", dijo en X el opositor, asilado en España.

Los sectores políticos del país suramericano vuelven a convocar a sus seguidores a la calle más de un mes después de que dos potentes terremotos sacudieran la zona norte de Venezuela y dejaran más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y cuantiosos daños materiales. EFE

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