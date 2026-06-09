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Empieza la manifestación docente en Barcelona que coincide con la visita del Papa

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Docentes catalanes han empezado este martes sobre las 11.20 horas una manifestación en la plaza de Espanya de Barcelona para reclamar mejoras laborales y contra el preacuerdo educativo con el Govern, en una marcha que avanzará en dirección al Parlament.

La manifestación está encabezada por trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona y trabajadores del 0-3, que llevan una pancarta en la que se puede leer 'Ni milagros ni caridad' y algunos manifestantes llevan mitra papal.

La jornada de huelga educativa en Catalunya, última de este curso, coincide con el primer día de la visita del Papa a Catalunya y el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

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